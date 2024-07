Nie tylko Wilfredo Leon zmienił klub. Mamy kolejny hitowy transfer reprezentanta Polski!

W tym tygodniu Bogdanka LUK Lublin ogłosiła, że Wilfredo Leon będzie reprezentował barwy tej drużyny w nadchodzącym sezonie. Środa przyniosła kolejny hit transferowy. Oficjalnie bowiem z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii Rzeszów przeszedł Bartosz Bednorz, przyjmujący reprezentacji Polski.

Wielkie wzmocnienie Asseco Resovii

Nie ma wątpliwości, że przyjście Bednorza to wielki kapitał dla rzeszowskiego zespołu. Mamy do czynienia z niezwykle utytułowanym, ale także doświadczonym siatkarzem. Obecność w kadrze narodowej nie jest przypadkiem.

W ostatnim czasie, czyli w latach 2022-2024, Bednorz reprezentował barwy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą sięgnął po złoty medal Ligi Mistrzów (2023), srebrny medal PlusLigi (2023), Puchar Polski (2023) oraz Superpuchar Polski (2024). Przeniósł się do tego zespołu z ligi chińskiej. We wcześniejszych sezonach natomiast bronił barw m.in. PGE Skry Bełchatów, Indykpol AZS-u Olsztyn, włoskiego Leo Shoes Modena, czy też Zenita Kazań.

Sukcesy Bednorza z reprezentacją Polski

29-latek ma już na swoim koncie kilka cennych sukcesów w polskiej kadrze. W 2023 roku zdobył złote medale mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów. Razem z narodowym zespołem w 2021 roku sięgnął po srebrny medal Ligi Narodów, a trzykrotnie (2019, 2022, 2024) po brązowe medale tych rozgrywek.

Bednorz ma pomóc Asseco Resovii w powrocie na ligowe podium. W minionej kampanii PlusLigi rzeszowianie zajęli czwarte miejsce, przegrywając rywalizację o brązowy medal z Projektem Warszawa. Kolejny sezon zapowiada się znakomicie. Wspominaliśmy już o transferze Leona, ale do PlusLigi wraca Bartosz Kurek, który zagra w Kędzierzynie-Koźlu. Zbroją się też inni. Kandydatów do medali będzie co najmniej kilku.