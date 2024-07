Nikola Grbić o momencie kulminacyjnym w meczu z Niemcami. „Zawodnik musi to zrozumieć”

Nikola Grbić szeroko skomentował wygraną z Niemcami w Memoriale Wagnera. Dla selekcjonera nie jest najważniejsze to, że zwyciężyliśmy. – Nie chodzi tylko o to, że wygraliśmy, ale że daliśmy radę wyjść z tak trudnej sytuacji – przyznał. Serb wskazał również, co jego zawodnicy muszą zrozumieć.

Polska Wygrała z Niemcami 3:2 w drugim meczu Memoriału Huberta Wagnera. To spotkanie było bardzo zacięte i było wiele zwrotów akcji. Ostatecznie biało-czerwoni zanotowali drugie zwycięstwo na swoim koncie w tym turnieju. Selekcjonerem naszych rywali jest Michał Winiarski, co dodało dodatkowego kontekstu tej rywalizacji. Nikola Grbić pochwalił rywali za ich postawę Po spotkaniu dziennikarzom tego wydarzenia Nikola Grbić udzielił wywiadu na temat tego spotkania. – Niemcy grali bardzo dobrze i nie było tu niczego nowego – stwierdził selekcjoner. – Bardzo ważną rzeczą dla nas było nie tylko to, że wygraliśmy mecz, ale to, że się podnieśliśmy i wygraliśmy z Niemcami, którzy w pierwszych dwóch setach mieli 90 proc. skuteczności w ataku – dodał. Nikola Grbić o momencie kulminacyjnym: Zawodnik musi to zrozumieć Punktem kulminacyjnym tego spotkania była połówka trzeciego seta, gdzie mimo prowadzenie 9:7 Niemcy dzięki m.in. zagraniom Grozera z Richertem byli w stanie odwrócić sytuację i wyjść na prowadzenie 16:11. Wtedy Nikola Grbić poprosił o przerwę, która pomogła biało-czerwonym odwrócić losy tego spotkania. Podopieczni Michała Winiarskiego popełnili błąd, który pozwolił naszym siatkarzom zrobić przejście i w końcu się przełamać. Tak też tę sytuację widzi nasz selekcjoner. – To był kluczowy i bardzo ważny moment, z mojego punktu widzenia – podkreśla Nikola Grbić. – Nie chodzi tylko o to, że wygraliśmy, ale że daliśmy radę wyjść z tak trudnej sytuacji. Dla mnie istotne jest to, żeby każdy gracz rozumiał, że jest potrzebny tej drużynie w każdym momencie i że każdy jest dla niej bardzo ważny, nawet jeśli nie zaczyna w wyjściowym składzie. Ztakim nastawieniem musimy wychodzić na każde spotkanie. Dla mnie ten mecz jest potwierdzeniem, że mamy takich zawodników, którzy mogą to zrobić – kontynuował. – Musimy się skupiać na tym, by dobrze wykonywać elementy taktyczne, techniczne, a nie na sprawach pozaboiskowych. Jeśli tak uczynimy, będzie dobrze – zakończył. W niedzielę, w ostatnim dniu Memoriału Wagnera biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. Początek tego spotkania o godz. 18.30.

