Szokujące zmiany FIVB. Nikola Grbić wymownie reaguje

W ten weekend w Krakowie odbywa się Memoriał Wagnera, w którym biorą udział reprezentacje Polski, Niemiec, Słowenii i Egiptu. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni zmierzyli się z Afrykanami i wygrali 3:0. Pozostałe dwie drużyny walczyły bardzo zacięcie, ale szalę zwycięstwa przechylili na swoją stronę podopieczni Georghe Cretu, triumfując 3:2. Jednak w tym samym czasie FIVB dokonała zaskakującej zmiany, która dotyczy igrzysk olimpijskich.

Wymowne słowa Nikoli Grbicia nt. tych zmian

Dokładniej chodzi o zawodnika rezerwowego, tzw. dżokera medycznego. Jak się okazuje, transfer medyczny będzie możliwy do przeprowadzenia więcej niż raz. Zmiany oczywiście będą musiały być udokumentowane poprzez zgłoszenie kontuzji, ale jeśli wyzdrowieje, będzie mógł wrócić do kadry meczowej. W obu reprezentacjach Polski trzynastymi zawodnikami na IO są Olivia Różański w kadrze kobiet oraz Bartłomiej Bołądź w męskiej reprezentacji.

O te zmiany został zapytany Nikola Grbić po wygranym meczu z Egiptem. – Dowiedziałem się w piątek z maila. Powstrzymam się od komentarza, bo byłby on jadowity. Mam nadzieję, że zanim zaczniemy rywalizację w igrzyskach, nie dojdzie do kolejnych zmian, np. w formule turnieju – przyznał.

Nikola Grbić: Taka byłaby jedyna różnica

Selekcjoner został zapytany, czy gdyby wiedział wcześniej o takich planach, to jego wybór wyglądałby inaczej. – Najprawdopodobniej różnica byłaby taka, że miałbym więcej nieprzespanych nocy – podkreślił.

Jak donosi "Przegląd Sportowy" Onet Nikola Grbić dowiedział się nieco wcześniej o takich planach FIVB. Według relacji dziennikarzy selekcjoner Polaków miał dostać przecieki od Serbów, którzy mieli mieć informacje od prezesa CEV Aleksandara Boricicia.

Kontuzja Wilfredo Leona tuż przed IO

Miejmy nadzieję, że ten dżoker medyczny nie będzie musiał być w ogóle wykorzystany przez Polaków. W meczu z Egiptem nie oglądaliśmy Wilfredo Leona, który doznał lekkiego urazu, o czym poinformował sam Nikola Grbić.

– Na ostatnim treningu w Spale delikatnie poczuł mięsień. To nic poważnego, ale nie chcemy ryzykować. Nie zagra w Memoriale Huberta Wagnera. To nic tak poważnego, by trzeba było się obawiać – uspokoił.

