FIVB zamieszało przed igrzyskami! Zmiana zasad, która dotknie również Polskę

W piątek (tj. 12 lipca) w Krakowie rozpoczął się Memoriał im. Huberta Wagnera. To przedostatni sprawdzian dla reprezentacji Polski siatkarzy przed wyjazdem na igrzyska do Paryża. Tego samego dnia FIVB postanowiło nieco pomieszać w zasadach, które światowa federacja sama zastosowała względem turnieju olimpijskiego.

Paryż 2024: Zmiany względem dżokera w kadrze olimpijskiej

Co dokładnie ulegnie zmianie? FIVB dokonała znaczących korekt odnośnie do tzw. dżokera, czyli zawodniczki i zawodnika numer 13. w reprezentacjach. Jak wiadomo, podczas IO 2024 kadry zostały powiększone o jedną postać względem realiów, jakie panowały we wcześniejszych turniejach olimpijskich. Ta „trzynastka” to dżoker, który miał funkcjonować trochę poza drużyną, dostępny jedynie w sytuacji problemów zdrowotnych kogoś z podstawowej dwunastki.

Teraz okazuje się, że FIVB zmienia swoje podejście. Transfer medyczny 13. zawodniczki bądź zawodnika będzie można dokonać więcej niż raz (wcześniej droga w jedną stronę, bez możliwości powrotu). Zmiany będą musiały być udokumentowane poprzez zgłoszenie kontuzji. No i co jeszcze niezwykle istotne, zawodniczka bądź zawodnik może powrócić do kadry meczowej, jeśli powróci do zdrowia. Co w praktyce oznacza, że z trzynastej i trzynastego będzie można korzystać dużo płynnej, aniżeli pierwotnie zakładano.

Dodatkowo trzynasty zawodnik i zawodniczka, w przypadku wywalczenia przez reprezentację podium, otrzymają medal olimpijski. Przypomnijmy, że w żeńskiej kadrze 13. jest przyjmująca Olivia Różański. W męskiej kadrze tę rolę spełnia atakujący Bartłomiej Bołądź.

Tak ważne decyzje na dwa tygodnie przed startem igrzysk? FIVB i wszystko jasne.

twitter

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

Czytaj też:

Alarm przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. To może sparaliżować imprezęCzytaj też:

Szczególna uroczystość polskich olimpijczyków. Wiemy, kiedy odbędzie się ślubowanie