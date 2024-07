Szczególna uroczystość polskich olimpijczyków. Wiemy, kiedy odbędzie się ślubowanie

W czwartek (tj. 11 lipca) przekazano wieści dotyczące ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski przed igrzyskami w Paryżu. Dokładne informacje znalazły się na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Paryż 2024: Wiemy, kiedy odbędzie się ślubowanie reprezentacji Polski

Uroczystości będą odbywać się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Pierwsze już 18 lipca (tj. czwartek) o godzinie 16:00. Przedstawiciele których dyscyplin? Łucznictwa, lekkiej atletyki, kajakarstwa slalomowego, kajakarskiego sprintu, wspinaczki sportowej, pięcioboju nowoczesnego, strzelectwa sportowego, podnoszenia ciężarów oraz zapasów.

Drugi termin to 22 lipca (tj. poniedziałek), g. 10:00. Tym razem przedstawiciele i przedstawicielki: skoków do wody, maratonu pływackiego, pływania, koszykówki 3×3, boksu, kolarstwa szosowego, judo, wioślarstwa, tenisa stołowego i siatkówki plażowej.

twitter

I na koniec, 23 lipca (tj. wtorek), g. 10:00. Przedstawiciele i przedstawicielki jakich dyscyplin? Kajakarskiego sprintu, kolarstwa szosowego, kolarstwa torowego, kolarstwa górskiego, szermierki, siatkówki (kobiety i mężczyźni) oraz zapasów.

A co np. z tenisem, czyli Igą Świątek czy Hubertem Hurkaczem? PKOl przekazał krótko, że niektórzy ceremonie ślubowań zaliczą… już w Paryżu.

„Pozostali nasi reprezentanci wraz z trenerami i sztabami szkoleniowymi nominacje do Olimpijskiej Reprezentacji Polski odbiorą w Paryżu. Ceremonię ślubowań zaplanowano w Domu Polskim. O ich datach będziemy informować na bieżąco” – czytamy w komunikacie w portalu PKOl.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

Czytaj też:

Alarm przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. To może sparaliżować imprezęCzytaj też:

Zacięta rywalizacja bliźniaczek o igrzyska. „Trochę popłakałyśmy”