Polskie siatkarki nie zwalniają tempa. Gospodynie igrzysk nie miały nic do powiedzenia

Polskie siatkarki po pokonaniu Dominikanek w pierwszym meczu Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej miały dzień wolny. Po przerwie niemalże ze zdwojoną siłą nie dały szans kadrze Francji, wygrywając 3:0 (25:11, 28:26, 25:22). Gospodynie turnieju olimpijskiego nie miały nic do powiedzenia.

Polskie siatkarki pewnie uporały się z Francuzkami

Od początku meczu było wiadome, kto jest faworytem. U Polek od razu działał dobrze blok, przez co po kilku minutach seta, prowadziły paroma punktami. W pewnym momencie Francuzi rozpoczęły odrabianie strat, ale udało im się doprowadzić jedynie do wyniku 5:6. Z czasem Polska gromadziła punkt za punktem, przez co prowadziły 17:10. Gdy na zagrywkę weszła Martyna Czyrniańska, Biało-Czerwone dopełniły formalności w secie. Młoda zawodniczka potrafiła zdobyć punkty bezpośrednio zagrywki. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 25:11.

Drugi tylko na początku przypominał jednostronny pojedynek. Polki prowadziły 9:3, gdy Francuzki wzięły się za odrabianie strat. Udało im się doprowadzić do zmniejszenia przewagi do jednego „oczka”. Sytuacja zrobiła się na tyle niespodziewana, że przerwą reagował Stefano Lavarini. Z czasem na pomoc przyszła Magdalena Jurczyk. Przy serwisie środkowej Developresu Rzeszów kadra znów zaczęła budować przewagę, by… ją stracić. Gospodynie turnieju olimpijskiego doprowadziły do remisu 21:21. O wyniku partii przesądziła gra na przewagi. Polki zwyciężyły 28:26 za sprawą skutecznych ataków Stysiak, Łukasik i Czyrniańskiej.

Polki nie chciały sprawiać sobie podobnych kłopotów w trzecim secie. Od pierwszej piłki mocno ruszyły do pracy tak, by jak najwcześniej zapewnić sobie komfort. Przy wyniku 6:2 trener Emile Rousseaux reagował już przerwą. To tylko na moment pomogło, gdyż Biało-Czerwone wciąż kontrolowały przebieg trzeciego seta. Znów jednak pozwoliły na dojście do głosu przeciwniczkom, co skończyło się napiętą końcówką. Ostatnie punkty na szczęście należały do Polek, przez co zwyciężyły w secie 25:22, a zarazem w całym meczu 3:0.

Ostatni sprawdzian Polek przed igrzyskami

W piątek Polki zakończą zmagania w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Ich rywalem będą Serbki, które w czwartek nieoczekiwanie przegrały z Dominikankami 2:3.

