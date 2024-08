Siatkarze zagrają o przełamanie klątwy. Sprawdź terminarz startów Polaków 5 sierpnia

Polscy siatkarze na razie nie prezentują się na igrzyskach olimpijskich w sposób wybitny. Najpierw pokonali Egipt 3:0, następnie ograli Brazylię po trudnym boju, zwyciężając 3:2, a na samym końcu fazy grupowej ulegli Włochom 1:3. Ostatnie spotkanie wlało w serca kibiców mnóstwo niepokoju, a teraz przecież przed biało-czerwonymi rywalizacja ze Słowenią w ćwierćfinale, która w przeszłości kilka razy nas pokonywała i w dodatku jest w świetnej dyspozycji. Start rywalizacji o godzinie 9:00.

Ruszają zawody we wspinaczce

Poza siatkarzami polscy kibice z uwagą powinni śledzić to, co będzie działo się na ściance wspinaczkowej. Tam eliminacje we wspinaczce sportowej na czas rozpoczną bowiem Aleksandra Mirosław oraz Aleksandra Kałucka. Obie panie mają sporą szansę na medal, lecz ważne będzie odpowiednie otwarcie.

W sesji porannej swój udział w igrzyskach rozpocznie też Natalia Kaczmarek. Po tym jak nasi młociarze nie zdobyli olimpijskiego medalu, to właśnie 25-letnia biegaczka jest jedną z nielicznych polskich nadziei medalowych w lekkoatletyce.

Plan startów reprezentantów Polski – 5 sierpnia

9:00 – siatkówka halowa mężczyzn – ćwierćfinał: Polska – Słowenia

10:00 – siatkówka plażowa mężczyzn – 1/8 finału: Michał Bryl/Bartosz Łosiak – Pablo Herrera Allepuz/Adrian Gavira Collado

10:00 – tenis stołowy kobiet, drużynowo, 1/8 finału: Polska – Japonia

11:55 – lekkoatletyka, 400 m kobiet – eliminacje (Justyna Święty Ersetic, Natalia Kaczmarek)

12:03 – żeglarstwo, klasa Kite kobiet – wyścig 5-8 (Julia Damasiewicz)

12:13 – żeglarstwo, klasa Kite mężczyzn – wyścigi 5-8 (Maksymilian Żakowski)

12:15 – żeglarstwo, klasa ILCA 6 kobiet – wyścigi 9 i 10 (Agata Barwińska)

12:50 – lekkoatletyka – bieg na 200 m kobiet – repasaże (Martyna Kotwiła, Kryscina Cimanouska)

13:00 – wspinaczka sportowa kobiet – wspinaczka szybka – kwalifikacje – rozstawienie (Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka)

13:35 – wspinaczka sportowa kobiet – wspinaczka szybka – kwalifikacje – eliminacje (Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka)

14:00 – jeździectwo – skoki przez przeszkody indywidualnie (Adam Grzegorzewski/koń Issem, Michał Tyszko/koń Collinero, Maksymilian Wechta/koń Chepettano, rezerwowy: Dawid Kubiak/koń Flash Blue B)

14:40 – żeglarstwo, klasa ILCA 7 mężczyzn – wyścigi 9-10 (Michał Krasodomski)

15:00 – zapasy – styl wolny kobiet, 68 kg – 1/8 finału: Wiktoria Chołuj – Feng Zhou

15:52 – kajakarstwo slalomowe – KX-1 cross – ćwierćfinały (Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

16:20 – zapasy – styl wolny kobiet, 68 kg – 1/4 finału (ew. Wiktoria Chołuj)

16:28 – kajakarstwo slalomowe – KX-1 cross – półfinały (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

16:48 – kajakarstwo slalomowe – KX-1 cross – o miejsca 5-8 (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

17:00 – kajakarstwo slalomowe – KX-1 cross – finał (ew. Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

17:00 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – kwalifikacje (Polska)

18:55 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – 1. runda (ew. Polska)

19:46 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – o miejsca 7-8 (ew. Polska)

19:50 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – o miejsca 5-6 (ew. Polska)

19:54 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – o miejsca 3-4 (ew. Polska)

19:55 – lekkoatletyka – 200 m mężczyzn – 1. runda (Albert Komański)

19:59 – kolarstwo torowe – sprint drużynowy kobiet – o miejsca 1-2 (ew. Polska)

20:45 – lekkoatletyka – bieg na 200 m kobiet – półfinały (ew. Martyna Kotwiła, Kryscina Cimanouska)

21:40 – zapasy – styl wolny kobiet, 68 kg – 1/2 finału (ew. Wiktoria Chołuj)

Czytaj też:

Dramat polskich mistrzów w Paryżu. Nie powiększyliśmy dorobku medalowegoCzytaj też:

Ulubienica polskich kibiców ze złotem igrzysk. Co za historia w Paryżu