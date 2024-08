Wymowna reakcja trenera Polaków po zdjęciu klątwy. Mnóstwo go to kosztowało

Polscy siatkarze awansowali do półfinału igrzysk olimpijskich. Po spotkaniu ze Słowenią zaszkliły się oczy Nikoli Grbicia, co potwierdza, jak ważny to był pojedynek.

Reprezentacja Polski w fazie grupowej turnieju olimpijskiego wygrała dwa mecze (z Egiptem 3:0 i Brazylią 3:2), ale otrzymała też lekcję siatkówki od Włochów, przegrywając z aktualnymi mistrzami świata 1:3. To sprawiło, że w grupie B biało-czerwoni zajęli drugą lokatę właśnie za Italią. W ćwierćfinale naszym rywalem została Słowenia, która wcześniej zachwycała na tych igrzyskach. Kiedyś Polacy mieli wielkie problemy, by ogrywać ten zespół, ale w ostatnim czasie skuteczność się poprawiła. Zwycięstwo ze Słowenią i upragniony awans Nie będzie ryzykiem stwierdzenie, że mecz ze Słowenią był najlepszym pojedynkiem w wykonaniu Polaków na igrzyskach w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrali naprawdę dobrze, a to w połączeniu z nierówną grą rywali dało upragniony awans do półfinału imprezy czterolecia po wygranej wynikiem 3:1. Dotychczas w XXI wieku w każdym z pięciu ćwierćfinałów olimpijskich Polacy przegrywali. Dlatego tak bardzo obawialiśmy się o to, że klątwa zostanie utrzymana. Na szczęście ona już odchodzi od myśli naszych siatkarzy. W rozmowie z Eurosportem po spotkaniu Nikola Grbić przyznał, że się nie denerwował, ale w późniejszej części wypowiedzi w jego oczach pojawiły się łzy. Zazwyczaj szkoleniowiec nie pokazuje takich emocji, ale to tylko potwierdza, jak wiele całą drużynę razem ze szkoleniowcem kosztował ćwierćfinał. twitter Polska spróbuje powtórzyć wynik z 1976 roku Grbić wyglądał na człowieka, któremu spadł olbrzymi kamień z serca. Jednocześnie Serb będzie się już niebawem skupiał na analizie kolejnego rywala. Poznamy go w poniedziałkowy wieczór. Biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi lub z Brazylią. Szansa na medal jest ogromna, ale oczywiście celem nadrzędnym jest złoto. Przypomnijmy, że dotychczas tylko raz w historii polscy siatkarze zdobyli mistrzostwo olimpijskie, a miało to miejsce w 1976 roku. Czytaj też:

