Nikola Grbić go pominął przy powołaniach. „Przeszedłem już naprawdę dużo”

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz pierwszy od 48 lat wywalczyła medal olimpijski. Podczas igrzysk w Paryżu biało-czerwoni zdobyli srebro. W trakcie turnieju stoczyli m.in. elektryzujący pojedynek w półfinale z USA. W starciu o złoto ulegli natomiast Francji 0:3. W imprezie rozgrywanej w stolicy Francji zabrakło Bartosza Bednorza.

Bednorz wrócił do decyzji Grbicia

Wielu kibiców było zdziwionych decyzją podjętą przez Nikolę Grbicia. Bednorz prezentował się bardzo dobrze podczas Ligi Narodów i sporo osób uważało, że zasłużył na to, by znaleźć się w gronie powołanych na igrzyska olimpijskie. Grbić zabrał do Paryża czterech przyjmujących, ale wśród nie było 30-latka. W dodatku nie znalazł się też na pozycji rezerwowego, gdzie został umiejscowiony Bartłomiej Bołądź, występujący na pozycji atakującego.

Bednorz dość szybko po przykrej dla siebie decyzji rozpoczął przygotowania do sezonu klubowego. Jego nowym zespołem jest Asseco Resovia Rzeszów. W ostatnim czasie poprowadził zespół ze stolicy Podkarpacia do zwycięstwa w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, zgarniając statuetkę MVP finału. W tymże pojedynku rzeszowianie pokonali Stal Nysa 3:0. Po zakończeniu rywalizacji Bednorz wrócił na chwilę do tematu związanego z brakiem powołania na igrzyska olimpijskie.

– Ciężko, żeby cokolwiek mnie złamało tak, bym odpuścił, bo proszę mi wierzyć, w sporcie przeszedłem już naprawdę dużo. To bardzo boli, ale nawet z najtrudniejszych sytuacji musimy wstać, otrzepać się i iść dalej do przodu – powiedział Bartosz Bednorz w rozmowie z Interią.

Bednorz oczyszcza głowę

Chwilę później przyjmujący Asseco Resovii przyznał, że więcej nie powinno się już mówić o tym, że zabrakło go na igrzyskach. Teraz bowiem skupia się tylko na grze w klubie i najbliższych celach.

– Nie chcę do tego wracać, dla mnie to już jest rozdział zamknięty. Skupiam się na tym, co tu i teraz. Jestem już dojrzałym zawodnikiem i człowiekiem, który wie, jak się zachować i jak sobie w takiej sytuacji poradzić – zakończył Bednorz.

