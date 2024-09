Francuski siatkarz zdobył złoto IO, ale… go nie dostał. „Nagrodę otrzymało tylko 12 zawodników”

Reprezentacja Polski siatkarzy odebrała w poniedziałek odznaczenia z rąk Andrzeja Dudy. Wraz z nimi z wyróżnienia cieszyli się inni medaliści igrzysk olimpijskich w Paryżu między innymi Julia Szeremeta. Dla każdego kadrowicza Nikoli Grbicia to największe wyróżnienie w karierze. W tym samym czasie z kolejnego złota wciąż cieszą się Francuzi.

Francuski siatkarz bez medalu igrzysk

Trójkolorowi w 2021 roku pokonali Polaków w ćwierćfinale igrzysk. Trzy lata później do bezpośredniego pojedynku doszło dopiero w finale olimpijskich zmagań. Zawodnicy Andrei Gianiego nie mieli problemów w pokonaniu Biało-Czerwonych 3:0. Podczas ceremonii medalowej głośno zrobiło się o proteście Francuzów, którzy nie chcieli wyjśc na ceremonię bez Timothee Carlee, trzynastego gracza pełniącego funkcję rezerwowego.

Carle, od nadchodzącego sezonu gracz Jastrzębskiego Węgla, nie zagrał ani razu podczas turnieju, przez co według regulaminu nie był traktowany jako zawodnik kwalifikowany do otrzymania medalu. Francuz wszedł jednak symbolicznie z zawodnikami na scenę. Choć francuska federacja zadeklarowała przygotowanie repliki, to w rozmowie z WP SportoweFakty przyjmujący zdradził, że wciąż nie otrzymał swojego krążka.,

– Francuska federacja teraz dorabia go dla mnie, a także członków sztabu szkoleniowego, którzy też przecież ich nie dostali. Mam nadzieję, że przyjdą niedługo – powiedział Carle. – Nagrodę od rządu otrzymało tylko dwunastu zawodników. Usłyszałem, że może będą jeszcze nagrody z innych źródeł, ale musimy to jeszcze przedyskutować – dodał przyjmujący o dodatkowych bonifikatach za medal.

Osiągnięcia siatkarskie Timothee Carle

Timothee Carle przez ostatnie cztery lata reprezentował barwy Berlin Recycling Volleys. Jest złotym medalistą Ligi Narodów 2024, a także wielokrotnym mistrzem Niemiec.

