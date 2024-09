Wielkie święto ZAKSY Kędzierzyn-Koźle! Bartosz Kurek kontra jego następca

Skąd pomysł na takie wydarzenie? To za sprawą okrągłych urodzin ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, klub obchodzi w 2024 roku równo 30 lat istnienia. Z tej okazji właśnie w środę (tj. 11 września) w hali Azoty zmierzą się gospodarze oraz PSG Stal Nysa, a stawką spotkania będzie Superpuchar Opolszczyzny. Czyli spora gratka dla kibiców.

Bartosz Kurek kontra Dawid Dulski w meczu o Superpuchar

Obok samego spotkania ZAKSA zaprezentuje również swój zespół na sezon 2024/25. Kibice zgromadzeni na trybunach w hali oraz przed telewizorami (transmisja w Polsacie Sport oraz internetowo np. poprzez platformę Polsat Box Go) zobaczą w akcji m.in. Bartosza Kurka, powracającego do polskiej ligi. Nie będzie to jeszcze oficjalne spotkanie w PlusLidze, ale z pewnością dobre przetarcie przed rozpoczęciem rozgrywek.

twitter

Dodatkową gratką może być bezpośrednie starcie atakujących, wspomnianego Kurka oraz… jego potencjalnego następcy w reprezentacji Polski, Dawida Dulskiego. Wypożyczony z wicemistrza Polski z Zawiercia do Nysy, rosły siatkarz, z pewnością ma ambicje do stawiania coraz pewniejszych kroków w zawodowym graniu. Jego potencjał został zresztą już dostrzeżony przez trenera Nikolę Grbicia. Selekcjoner reprezentacji Polski powołał Dulskiego do szerokiego składu drużyny narodowej, a ten wykorzystał szansę i zdołał zadebiutować w sezonie 2024.

Początek meczu o Superpuchar Opolszczyzny o godzinie 17:00. Transmisja telewizyjna rozpocznie się już o godzinie 16:45.

PlusLiga startuje 13 września. Hitowe starcie na otwarcie sezonu!

Pierwszym meczem nowego sezonu w PlusLidze będzie mecz Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin. Wicemistrzowie Polski podejmą zatem drużynę, w której szeregach od kampanii 2024/25 będzie występował Wilfredo Leon. Czołowa postać reprezentacji Polski, wielki gracz, jedna z największych gwiazd światowej siatkówki ostatniej dekady. Niewykluczone jednak, że Leon opuści pierwsze kolejki PlusLigi ze względu na spore obciążenie w nie tak dawnym okresie igrzysk olimpijskich.

Ciekawe w pierwszej kolejce PlusLigi zapowiadają się też mecze: PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, 14:45), Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa (niedziela, 14:45) czy Indykpolu AZS Olsztyn – PGE GiEK Skry Bełchatów (niedziela, 17:30). Wszystkie spotkania dostępne będą na antenach Polsatu Sport oraz internetowo, np. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Czytaj też:

Problemy finansowe w znanym klubie PlusLigi? Gra tam jeden z medalistów igrzyskCzytaj też:

Reprezentant Polski wciąż walczy o powrót do zdrowia. „Nie chcę mówić, że się z tym uporałem”