Wilfredo Leon spełnił oczekiwania kibiców. ”To nas poniosło do zwycięstwa”

Wilfredo Leon zadebiutował w Bogdance LUK Lublin. Na obejrzenie gwiazdy światowej siatkówki w barwach klubu z Lubelszczyzny kibice musieli się trochę naczekać. Najpierw byli świadkami długiej sagi transferowej, a gdy następnie po sezonie reprezentacyjnym zawodnik trafił już do zespołu, to jego stan zdrowia nie pozwalał na występy w sparingach. Po długim wyczekiwaniu urodzony na Kubie 30-latek w końcu zadebiutował w nowych barwach.

Wilfredo Leon zadowolił kibiców w Lublinie

Nowej gwiazdy PlusLigi zabrakło w meczu pierwszej kolejki. Leon pojawił się jednak w piątkowym meczu z Treflem Gdańsk. Wejściu na boisku towarzyszyły duże emocje wśród fanów zasiadających w lubelskiej hali Globus. Przyjmujący nie rozegrał całego spotkania, lecz zdobył dziewięć punktów. Nadal zespół mocno oszczędza swoją największa armatę. Ostatecznie LUK wygrał z zespołem z Pomorza, ale dopiero po tie-breaku.

Po meczu to Leon był jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci – zarówno przez kibiców, jak i przez media. W rozmowie z Polsatem Sport wicemistrz olimpijski z Paryża zdradził, że jeszcze nie jest w pełni sił, ale z pewnością zauważa dużą poprawę w porównaniu do poprzednich tygodni.

– Dopiero zaczynamy nowy sezon, czeka mnie jeszcze więcej grania, więc muszę być przygotowany. Pracuję ciężko, dalej będę trenował, aby wrócić do pełni sprawności. Mój stan fizyczny już jest dobry, trzeba jednak dopilnować, żebym nie miał więcej takich długich przerw – powiedział Leon. – Wyszliśmy zmotywowani na trudny mecz, ale jak usłyszeliśmy, co się dzieje na trybunach, to nas poniosło do tego zwycięstwa. Dziękuję kibicom za miłe przywitanie, mam nadzieję, że są zadowoleni z tego, co zobaczyli – dodał o kibicach czołowy siatkarz świata.

twitter

Bogdanka LUK Lublin powalczy o sukces w PlusLidze

Bogdanka LUK Lublin wygrała do tej pory wszystkie spotkania w sezonie PlusLigi. W ubiegłym sezonie ekipa Massimo Bottiego zajęła piąte miejsce w klasyfikacji końcowej.

Czytaj też:

Najmłodszy siatkarz w PlusLidze stracił wszystko. Przejmujący apel prosto z NysyCzytaj też:

Gwiazdor siatkówki wreszcie zadecydował. Wielkie pieniądze i specjalna klauzula