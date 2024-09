Nowy sezon, stary Kamil Semeniuk z sukcesami. Siatkarz znów z Superpucharem Włoch

Kamil Semeniuk w ostatnim sezonie wygrał z Sir Susa Vim Perugią wszystko, co możliwe. Klub zaliczył słaby sezon 2022/2023, przez co w minionych rozgrywkach nie uczestniczył w europejskich pucharach. Teraz to się zmieni, gdyż po roku przerwy zespół Angelo Lorenzettiego wraca do Ligi Mistrzów. Powrót będzie tym lepszy, że włoska ekipa przystąpi do zmagań jako zwycięzca Superpucharu Włoch 2024.

Kamil Semeniuk i Wassim Ben Tara z Superpucharem Włoch

Kamil Semeniuk i Wassim Ben Tara (były reprezentant Tunezji z polskim obywatelstwem) kolejny sezon stanowią o sile Perugii. Po raz pierwszy od lat w zespole z Umbrii nie ma Wilfredo Leona, który pomimo problemów zdrowotnych zdążył już zadebiutować w Bogdance LUK Lublin. Dwaj zawodnicy włoskiego klubu mają już za sobą udany początek sezonu.

Superpuchar Włoch jest rozgrywany w formie czterozespołowego turnieju. W sobotnim półfinale Perugia pokonała 3:0 Piacenzę. W drugim meczu Trentino, zwycięzca Ligi Mistrzów z tego roku, bez straty seta uporał się z Monzą. Bezpośrednie starcie obu ekip lepiej rozpoczęło się dla ekipy Lorenzettiego, która wygrała pewnie premierową partię 25:18. Drugi set należał już do zespołu Fabio Solego, który odrodził się, by wygrał 25:19. Trento poszło za ciosem i nie dało szans ekipie Polaków także w partii numer trzy. W niej grali jeszcze bardziej nakręceni i po wygranej 25:15 wyszli na prowadzenie w spotkaniu.

W czwartym secie kibice zebrani w hali we Florencji obejrzeli odrodzenie Perugii. Zespół grał znacznie lepiej, popełniał mniej błędów, co przełożyło się na sporą przewagę nad Trentino. Fani siatkówki mogli szykować się na tie-breaka, po wygranej 25:17. W decydującej partii Perugia szybko wypracowała sobie sporą przewagę. Prowadziła już 4:0, a timeout trenera rywali zbytnio nie pomógł. Drużyna Semeniuka i Ben Tary musiała tylko nie pozwolić sobie na straty punktów przy serwisie przeciwnika. Z biegiem seta ich przewaga wzrosła nawet do sześciu „oczek” (12:6), co oznaczało prostą drogę do sukcesu. Ostatecznie mistrz Włoch triumfował 15:9, a w całym meczu 3:2.

Perugia pewnie rozpoczyna sezon 2024/2025

Najskuteczniejszym graczem Perugii był Yuki Ishikawa (20 pkt). Kamil Semeniuk zdobył 15, a Wassim Ben Tara 14 punktów. Dla zespołu z Umbrii to szósty Superpuchar Włoch w historii.

