Bartosz Kurek nie chciał o tym mówić. Słowa, które chwytają za gardło

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w sobotni półfinale Polska – Włochy, najważniejszą informacją okazał się być… strój kapitana reprezentacji Polski. Okazało się bowiem, że Bartosz Kurek nie mógł wesprzeć swoich kolegów w inny sposób niż jako rezerwowy libero, jedynie wpisany w protokół meczowy.

Atakujący doznał bowiem kontuzji, która najprawdopodobniej wykluczyła go z decydujących dwóch meczów turnieju na Filipinach.

Bartosz Kurek o swojej kontuzji na MŚ. Smutne słowa kapitana Polaków

Trudno bowiem spodziewać się, żeby Kurek poradził sobie w ciągu kilkunastu godzin dzielących półfinał od meczu o brązowy medal, z naderwanym mięśniem brzucha.

Po porażce w półfinale z kapitanem reprezentacji rozmawiał Marcin Lepą z Polsatu Sport. „Kuraś” był wyraźnie poruszony tym, jak nieszczęśliwy scenariusz przygotował dla niego los. Niestety, to nie pierwszy uraz doświadczonego siatkarza w sezonie reprezentacyjnym. Kurek musiał też zrezygnować z występów w Lidze Narodów 2025, przygotowując się właśnie pod MŚ na Filipinach.

– Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu takiego meczu z boku. Naderwany mięsień. Taka błahostka może spowodować, że nie było mi dzisiaj dane powalczyć o moje marzenia. Chcę podziękować chłopakom, bo dali z siebie wszystko. Włosi byli lepsi. Musimy spróbować się zebrać i powalczyć o brązowy medal – powiedział po porażce w półfinale wyraźnie poruszony odniesioną kontuzją kapitan reprezentacji Polski.

MŚ siatkarzy: Polska – Czechy i Włochy – Bułgaria w grze o medale!

Ostatnim dniem turnieju rozgrywanego na Filipinach będzie niedziela, tj. 28 września. Już o godzinie 8:30 polskiego czasu rozpocznie się mecz o brązowy medal, w którym Polacy zagrają z Czechami. Czesi to zdecydowanie największa niespodzianka w gronie najlepszej „czwórki” trwających MŚ 2025. W półfinale nasi południowi sąsiedzi okazali się słabsi od Bułgarów, ostatecznie przegrywając 1:3 mecz o wejście do finału.

Gra o złoto, czyli finał Włochy – Bułgaria od godziny 12:30. Italia broni mistrzowskiego tytułu zdobytego z 2022 roku. Bułgarzy jeszcze nigdy w swojej historii nie byli najlepszą drużyną globu. Do strefy medalowej MŚ Bułgaria powróciła po raz pierwszy od 2006 roku.

Mecze MŚ są pokazywane na antenach Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Spotkania z udziałem reprezentacji Polski dodatkowo dostępne są na otwartej antenie Polsatu. Internetowo transmisje są dostępne za pośrednictwem m.in. Polsatu Box Go.

