Gwiazda wróciła do reprezentacji na ME. Kluczowe wieści dla Polaków

Gdyby szukać głównego faworyta do sięgnięcia po miano najlepszej reprezentacji siatkarskiej Starego Kontynentu wśród panów, w 2026 roku należałoby wybierać pomiędzy: Polską, Włochami i Francją. I właśnie jedna z tych drużyn może mówić o sporym wzmocnieniu na rozpoczynającą się, najważniejszą imprezę tego sezonu reprezentacyjnego.

Włosi potwierdzili, że w ME 2026 będzie uczestniczył Alessandro Michieletto.

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Przez długie miesiące trudno było jednoznacznie wyrokować, czy Michieletto faktycznie pojawi się w imprezie, w której Włosi będą chcieli powalczyć o odzyskanie tytułu. Warto bowiem pamiętać, że tytułu z 2023 roku bronią Polacy. Co ciekawe, w finałowej batalii w Rzymie mistrzowie świata (wtedy z 2022 roku, ale i teraz z edycji 2025) nie zdołali zdobyć choćby seta w starciu z rozpędzoną polską drużyną. MVP finału został wówczas wybrany Wilfredo Leon.

Michieletto może się za to pochwalić nagrodą MVP za ubiegłoroczne mistrzostwa świata. Wtedy to Włosi zrewanżowali się Polakom, ale na etapie półfinału, wyraźnie ogrywając zespół trenera Nikoli Grbicia. Jak będzie tym razem? Trudno ocenić, choć ponownie decydujące mecze o medale będą rozgrywane na Półwyspie Apenińskim.

Za to w przypadku grania grupowego, Polacy rozpoczną od rywalizacji w Bułgarii. Będzie tam czekać m.in. batalia z gospodarzami, czyli wicemistrzami świata (2025).

Oto harmonogram gier reprezentacji Polski, o którym pisaliśmy również w osobnym tekście na łamach WPROST.

czwartek (tj. 10.09), g. 15:00, Polska – Portugalia



sobota (12.09), g. 15:00, Polska – Izrael



niedziela (13.09), g. 18:00, Polska – Macedonia



wtorek (15.09), g. 18:00, Polska – Ukraina



środa (16.09), g. 18:00, Bułgaria – Polska



Wracając do Michieletto, as zespołu trenera Ferdinando De Giorgiego nie zagrał w oficjalnym meczu od grubo ponad 200 dni. Włoch musiał walczyć o powrót do treningów i na boisko, zmagając się z kontuzją i długim procesem rehabilitacji. Jeśli zatem przyjmujący pojawi się pod siatką, należy się raczej spodziewać epizodów, albo stopniowego wprowadzania zawodnika, tym bardziej że turniej ME 2026 siatkarzy będzie trwał prawie do końca września.

Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze zespoły z każdej z grup na turnieju.

Mecze turnieju ME siatkarzy będą pokazywane na antenach otwartego Polsatu (spotkania Polski) oraz Polsatu Sport. Internetowo można za to skorzystać z platformy Polsat Box Go.

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