Europosła PiS zapytano, czy będzie oglądał skoki na TVN. „No to trudno”

Zdzisław Krasnodębski był gościem „Porannej rozmowy” na antenie RMF FM. Robert Mazurek przedstawiając swojego gościa zaznaczył, że jest on europosłem PiS oraz „samozwańczym ekspertem od skoków narciarskich” . – Dlaczego samozwańczy? Jestem znanym ekspertem, przynajmniej przez pana redaktora – zażartował polityk.

Europoseł włączy TVN?

Mazurek postanowił dopytać, czy Krasnodębski będzie oglądał konkursy w nowym sezonie, skoro TVN podkupiło prawa do transmitowania zawodów, których w większości nie obejrzymy już w Telewizji Polskiej. – Nie jestem ograniczony TVN-em. Mogę oglądać Eurosport i są jeszcze inne kanały – odparł.

Prowadzący rozmowę zauważył, że TVN i Eurosport należą do tego samego właściciela. – Ten sam właściciel? No to trudno – odpowiedział europoseł, który przy okazji zaznaczył, że będzie kibicował Polakom, chociaż groźny będzie także Halvor Egner Granerud. A co z Kamilem Stochem? – On powoli dochodzi do formy. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie zabłyśnie. W tamtym sezonie wygrał Turniej Czterech Skoczni – ogromny sukces – zauważył Krasnodębski.

Puchar świata w skokach narciarskich

Przypomnijmy, pierwsze konkursy kolejnego sezonu Pucharu Świata zostaną rozegrane 20 i 21 listopada w Niżnym Tagile. Tydzień później skoczkowie będą rywalizowali w fińskiej Ruce, a w pierwszy weekend grudnia w Wiśle. Zarówno te zawody, jak i zaplanowane na połowę stycznia w Zakopanem, będą transmitowane na antenach TVP.

