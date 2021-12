Skoki narciarskie 2021/22. Zbliża się konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Kiedy zawody?

Za nami już dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak dotąd sportowcy z różnych krajów, także z Polski, rywalizowali w Rosji (Niżny Tagił) oraz w Finlandii (Ruka). Teraz jednak zawodnicy z całego świata zawitają do naszej ojczyzny. Najbliższy konkurs Pucharu Świata odbędzie się bowiem w Wiśle.

Skoki narciarskie 2021/22. Słabe wyniki Polaków w Niżnym Tagile i Ruce

Z tymi zawodami kibice wiążą spore nadzieje. Podobnie zresztą jest z samymi Biało-Czerwonymi, którzy na początku sezonu rozczarowują. Wszyscy jednak mają nadzieję, że na skoczni, którą poszczególni reprezentanci znają jak własną kieszeń, zła karta się odwróci. Ponadto nasi kadrowicze liczą również na lepszą pogodę niż podczas dwóch poprzednich konkursów, ponieważ zdarzało się, że wypaczała ona wyniki poszczególnych zawodów.

Przede wszystkim jednak Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i inni muszą poprawić technikę swoich skoków. Na duże rezerwy w tej kwestii wskazywali zarówno eksperci, jak i selekcjoner reprezentacji Polski. Michal Doleżal mówił, że doskonale wie, w czym leży problem, a skoro tak, to fani nie powinni martwić się o dyspozycję Biało-Czerwonych, ponieważ będą w stanie wypracować lepsze zachowanie przy skokach.

Skoki narciarskie 2021/22 – ile punktów mają Polacy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata?

Nie ma co ukrywać, że do tej pory największym rozczarowanie jest Stoch właśnie. Trzykrotny medalista olimpijski jest ostatnio zupełnie rozchwiany. Potrafi oddać doskonały skok na treningu czy w serii próbnej, by następnie totalnie zawieźć przy kluczowym starcie. Tak było zarówno w Niżnym Tagile jak i w Ruce.

Niemniej to i tak on zdobył dla Polski najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej. Mowa o 77 „oczkach”. Piotr Żyła uzbierał 27, Dawid Kubacki 20, Jakub Wolny osiem, a Andrzej Stękała zaledwie jeden. Łącznie to daje 133 punkty. Pierwsi w klasyfikacji Pucharu Świata Niemcy mają ich aż 578 więcej.

Program zawodów Pucharu Świata w Wiśle

Piątek 3 grudnia:

kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 18:00

Sobota 4 grudnia:

konkurs drużynowy – 16:30

Niedziela 5 grudnia:

Konkurs indywidualny – 16:00

