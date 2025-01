Wróciły koszmary FC Barcelony. Robert Lewandowski mocno rozczarował

W ostatnich kilkunastu dniach sporo się działo w szeregach Barcy. Katalończycy zdobyli Superpuchar Hiszpanii, rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, a do tego dorzucili awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. Wiadomo jednak, że LaLiga jest dla klubu wyjątkowo ważna.

LaLiga: Robert Lewandowski bez gola, remis Barcy z Getafe

Katalończycy nie mogą jednak wrócić na właściwe tory, patrząc na ligową rzeczywistość. Barca traci kolejne punkty i to z rywalami, którzy najczęściej zainteresowani są głównie zapewnieniem sobie utrzymania w piłkarskiej elicie na Półwyspie Iberyjskim.

W sobotni wieczór Barca objęła już w 9. minucie prowadzenie w meczu z Getafe, będącym tuż nad strefą spadkową LaLiga. Autorem trafienia był Jules Kounde. Francuz otrzymał kapitalne podanie od Pedriego, warto podkreślić przepiękną asystę niezwykle utalentowanego hiszpańskiego pomocnika.

twitter

Na wyrównanie gospodarze nie musieli jednak długo czekać. W 22. minucie gola zdobył Mauro Arambarri. Piłkarz dobił strzał swojego kolegi, sparowany przez Inakiego Penę akurat na przeciwnika. Dodajmy, trener Hansi Flick postawił na Hiszpana, ponownie wracają do układu z miejscem na ławce rezerwowych dla Wojciecha Szczęsnego.

twitter

I pod kątem goli… to by było na tyle. Robert Lewandowski? Jedynie z jedną okazją w pierwszej części spotkania. W 81. minucie Polaka zastąpił Ferran Torres, ale nie zmieniło to obrazu gry katalońskiej drużyny. Zespół Filcka sprawiał wrażenie teamu, który mógłby tak jeszcze przez kolejne pół godziny próbować sforsować defensywę rywala, a i tak skończyłoby się na remisie. Brutalne, ale prawdziwe.

FC Barcelona z katastrofalnymi wynikami w lidze hiszpańskiej

Spoglądając na dokonania ligowe drużyny trenera Flicka, są powody do sporych zmartwień. Barcelona na ostatnich osiem meczów wygrała tylko jedno, a było to ładny kawałek temu, bo 3 grudnia 2024 roku, na wyjeździe z Mallorcą. Barca zwyciężyła aż 5:1, a co ciekawe, to było spotkanie, w którym na ławce rezerwowych zasiadł Lewandowski.

Polak ostatniego gola w LaLiga zdobył za to 7 grudnia 2024 roku, w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Realem Betis. „Lewy” od tamtego czasu zanotował trzy trafienia w innych rozgrywkach. Dwukrotnie trafiał w Pucharze Króla oraz w finałowym starciu o Superpuchar Hiszpanii, w prestiżowym El Clasico z Realem Madryt.

Paradoksalnie, Lewandowski w obecnym sezonie spisuje się na ligowych boiskach w Hiszpanii bardzo dobrze. Statystycznie w 19 meczach Polak zanotował 16 trafień, dokładając też dwie asysty przy golach kolegów z drużyny.

Czytaj też:

Norwid Częstochowa nie pęka! Rewelacja ograła zespół Michała WiniarskiegoCzytaj też:

Andrzej Padewski dla „Wprost”: Reprezentacja Polski powinna jeździć po całym kraju