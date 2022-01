Skoki narciarskie. Dziś konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Być albo nie być Polaków w TCS

Na przełomie 2021 i 2022 roku odbywa się siedemdziesiąta edycja Turnieju Czterech Skoczni. Za nami jest już jeden konkurs, który miał miejsce w Oberstdorfie. W drugiej części tej ważnej imprezy sportowcy będą rywalizowali w Garmisch-Parternkirchen. W kadrze Biało-Czerwonych znaleźli się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny czy też Paweł Wąsek.

Turniej Czterech Skoczni. Słabe występy Polaków w Oberstdorfie

Niestety w Oberstdorfie podopiecznym Michala Doleżala znów poszło bardzo słabo i tylko jeden z nich w ogóle zakwalifikował się do drugiej serii. O dziwo był to Dawid Kubacki, który pierwszą część zawodów ukończył na 28. miejscu. „O dziwo”, ponieważ w poprzednich tygodniach to właśnie ten kadrowicz prezentował się najsłabiej ze wszystkich, biorąc pod uwagę proporcje jego wyników względem potencjału. Pozostali? Jakub Wolny był 32., Paweł Wąsek 33., Piotr Żyła 38., a Kamil Stoch dopiero 41.

Tuż po zakończeniu zawodów Biało-Czerwoni nie ukrywali rozczarowania swoimi wynikami i nie byli w stanie racjonalnie wytłumaczyć tego, dlaczego poszło im aż tak słabo.

Polacy wycofają się z Turnieju Czterech Skoczni?

W związku z tym przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego oraz członkowie sztabu szkoleniowego reprezentacji zaczęli debatować na temat tego, w jaki sposób mogliby szybko pomóc Polakom w odzyskaniu formy. Jedno z zaproponowanych rozwiązań brzmi drastycznie, aczkolwiek nie należy go wykluczać. Mówi się, że w zależności od tego, jak nasi kadrowicze spiszą się w Garmisch-Partenkirchen, będzie zależeć ich dalszy udział w Turnieju Czterech Skoczni. Im gorsze będą wyniki Biało-Czerwonych, tym bardziej wzrośnie szansa na to, że ten scenariusz się ziści.

Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen – gdzie, kiedy i o której oglądać konkurs?

Konkurs w Garmisch-Partenkirchen odbędzie się 1 stycznia o godzinie 14:00. Zawody będzie można oglądać na antenie TVN, Eurosport 1, a także w serwisie player.pl.

