Polacy skakali w kwalifikacjach MŚ w lotach narciarskich. Niespodziewanie to on zajął najwyższe miejsce

10 marca rozpoczęła się impreza, na którą kibice czekali od dawna. Chodzi oczywiście o mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Do Norwegii Michal Doleżal wysłał sześciu swoich podopiecznych: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę. Dwóch ostatnich jednak nie nie wzięło udziału w czwartkowych zawodach.

Jakub Wolny i Paweł Wąsek z awansem. Najmłodszy z Polaków rozczarował

Najpierw na belce pojawił się Wolny, któremu słabo poszło w serii próbnej. Był w niej dopiero 36., de facto tuż nad Kubackim. Po skoku w kwalifikacjach też kipiał z radości, aczkolwiek plan minimum wypełnił. Tym było oczywiście wejście do głównych zawodów zaplanowanych na następny dzień mistrzostw. 27-latek uzyskał 211,5 punktu, co ostatecznie dało mu 14. pozycję.

Drugim z Polaków, który wystartował w eliminacjach, był Paweł Wąsek. Ten młody zawodnik w serii próbnej pobił swój rekord życiowy jeśli chodzi o najdłuższy skok w karierze – pofrunął na 210,5 metra. Niestety w jego próba nie napawa optymizmem na przyszłość. Być może popełnił błąd jeśli chodzi o timing przy wybiciu się z progu. Najmłodszy z Biało-Czerwonych nie doleciał bowiem nawet na 200. metr. Wylądował o 3 krócej i choć awansował do konkursu, to w prologu zajął odległą 30. lokatę.

Kamil Stoch znów zawiódł. Piotr Żyła spisał się lepiej, ale obaj mieli podobny problem

Zaraz po sobie wystartowali natomiast liderzy naszej kadry, czyli Piotr Żyła i Kamil Stoch. Najpierw w akcji zobaczyliśmy „Wiewióra”, któremu poszło dokładnie tak samo, jak pierwszemu z Biało-Czerwonych. On również osiągnął 211,5 metra, a minimalnie niższe oceny pozwoliły mu zająć miejsce tuż za Wolnym właśnie.

Stoch natomiast znów zawiódł. Mimo dobrych warunków i faktu, że wiatr wiał mu pod narty, nie uzyskał dalekiej odległości – 202,5 metra. Ostatecznie uplasował się na 23. miejscu, jednakże nie miał powodów do radości. Wiadomo, że zarówno trzykrotny mistrz olimpijski mieli podobne problemy jak podczas treningów, to znaczy nie osiągali odpowiednio wysokiej prędkości najazdowej i przez to nie znaleźli się w czołówce.

Na podium znaleźli się kolejno Stefan Kraft, Michael Hayboeck i Anże Lanisek.

