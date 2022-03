Skoki narciarskie 2022. Dziś ostatnie zmagania podczas MŚ w lotach. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Na półmetku rywalizacji na czele tabeli jest Norweg Marius Lindcik, ale jego przewaga nad drugim Stefanem Kraftem jest niewielka, a biorąc uwagę, że mamy do czynienia z obiektem mamucim, wręcz mikroskopijna. Austriak traci do lidera jedynie 6,5 pkt.

Skoki narciarskie 2022. Dziś Polacy mogą powalczyć o poprawę lokaty

Polacy podczas mistrzostw świata w Vikersund spisują się słabo. Wydawało się, że dla Kamila Stocha będzie to bardzo ważna impreza, ponieważ do skompletowania „wielkiego szlema” w skokach narciarskich brakuje mu tylko tytułu mistrza świata w lotach. Tymczasem już po pierwszym dniu rywalizacji pewne jest, że tym razem nie zdobędzie tego tytułu. Na półmetku rywalizacji zajmuje dopiero odległą 21. lokatę.

Postawa pozostałych zawodników jest równie rozczarowująca. Po skokach na 215 i 187 metrów 19. miejsce zajmuje Piotr Żyła. Najsłabszym zawodnikiem w naszej kadrze jest Paweł Wąsek, który w pierwszej serii uzyskał 196 metrów. 22-latkowi wystarczyło to jednak na awans do finału. W drugiej serii osiągnął 181,5 metra i zakończył sobotnią rywalizację na 29. lokacie.

Pozytywnym zaskoczeniem może być za to dyspozycja Jakuba Wolnego. Po skoku na 219 metrów w pierwszej serii zajmował on wysokie 13. miejsce. W drugiej serii lądował na 197. metrze, ale i tak pozwoliło mu to na awans na 12. lokatę po pierwszym dniu rywalizacji.

Skoki narciarskie 2022. Dziś poznamy nowego mistrza świata w lotach. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Rywalizacja na mamuciej skoczni w Vikersund rozpocznie się o godzinie 15:30. Wówczas zawodnicy wezmą udział w serii próbnej. Walka o kolejne punkty w klasyfikacji końcowej rozpocznie się o godzinie 16:30.

Transmisja konkursu będzie dostępna na dwóch antenach. Zmagania najlepszych lotników będzie można śledzić na TVP 1 i TVP Sport. Na obu kanałach przed rozpoczęciem transmisji zawodów będzie można obejrzeć studio, podczas którego prowadzący będą rozmawiać z ekspertami.

Skoki narciarskie będzie można oglądać również online. Transmisję znajdziecie na sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Absurdalny przepis może zaszkodzić Kubackiemu i Granerudowi. Norwegowi już puściły nerwy