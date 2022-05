Małysz krytykuje pracownika FIS. Polacy mieli z nim ostatnio „na pieńku”

Mika Jukkara debiutował w sezonie 2021/22 na stanowisku głównego kontrolera sprzętu z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Z początku nic nie zapowiadało, że przede wszystkim Polacy będą z nim mieli tak duże problemy w dojściu do porozumienia i wypracowania konsensusu. – Jukkara zaczął pracę bardzo zmotywowany. Na początku sezonu kombinezony faktycznie bardziej przylegały do ciała, ale następnie nie wystarczyło mu doświadczenia, by zapanować nad sytuacją podczas najważniejszych zawodów. Był osobą z zewnątrz, bez konkretnego rozeznania sprzętowego – powiedział nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler, cytowany przez Skijumping.pl

Adam Małysz: Ten gość był totalnie nieprzygotowany

Nieco ostrzej w kwestii Jukkary wypowiedział się w rozmowie ze Skijumping.pl Adam Małysz, dyrektor PZN. – Słyszałem, że ponoć Mika Jukkara ma zostać na swoim stanowisku. Trochę to wszystkich zszokuje. Chyba, że nieco się douczy, jak to wszystko ma wyglądać. Ten gość był totalnie nieprzygotowany do tego, co się działo – ocenił pracę Fina legendarny polski skoczek i obecny pracownik PZN.

Przypomnijmy, reprezentanci Polski mieli z nim „na pieńku”, gdy rozprawiano chociażby o specjalnych butach Biało-Czerwonych, które ostatecznie nie zostały dopuszczone przez kontrolera. Z powodu tego obuwia dyskwalifikacją ukarany był między innymi Piotr Żyła.

