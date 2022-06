Wielkie zmiany w PZN! Prezesem związku został Adam Małysz

W sobotę 25 czerwca odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Narciarskiego, na którym Adam Małysz został wybrany nowym prezesem organizacji. Po 17 latach pracy w związku miejsca ustąpił Apoloniusz Tajner, który swego czasu był trenerem legendarnego skoczka. – Czuję ulgę, nie nostalgię. W tej chwili wystarczy kontynuować to, co już działa. Nie trzeba niczego nowego wymyślać, a jedynie co nieco poprawiać – powiedział Tajner w rozmowie z TVP Sport.

Adam Małysz nowym prezesem PZN. Związek podał oficjalną informację

Wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich, czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli i mistrz świata w skokach narciarskich Adam Małysz przeszedł właśnie pasjonującą drogę od zawodnika do prezesa PZN. Pominął co prawda fazę trenerską, której Apoloniusz Tajner nie pomijał, ale dotarł w końcu w to samo miejsce i został głową narciarskiego związku w Polsce. W sobotę dokonało się to, co od paru miesięcy było w mediach przepowiadane.

„Nie będę ukrywał, że była to jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu. Mam świadomość, że zmieni wiele w stylu mojej pracy” – pisał w mediach społecznościowych Adam Małysz, po zgłoszeniu swojej kandydatury na prezesa.

Adam Małysz został wybrany prezesem praktycznie jednogłośnie – otrzymał 77 na 80 głosów, ale te trzy pozostałe były nieważne. Na wyborach nowego prezesa PZN pojawił się nawet prezydent Andrzej Duda, który odznaczył Apoloniusza Tajnera Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Były trener Małysza otrzymał również tytuł honorowego prezesa PZN.

