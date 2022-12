Znany trener martwi się o Kamila Stocha. Ta jedna kwestia zmienia wszystko

Gdy wydawało się, że wszystko zaczyna wracać na właściwe tory, Kamil Stoch znów zawiódł. Od początku zimowego sezonu 2022/23 forma zawodnika pochodzącego z Zębu przypomina sinusoidę. Bardzo dobre próby przeplata fatalnymi, co w kontekście kolejnych konkursów i zbliżającego się Turnieju Czterech Skoczni ma prawo martwić. Właśnie takie uczucie, strach, towarzyszy Kazimierzowi Długopolskiemu, kiedy patrzy na występy lidera naszej kadry.

Słaby występ Kamila Stocha w Engelbergu

Engelberg miał być miejscem, w którym 35-latek odzyska pełnię formy. Przed konkursami w Szwajcarii mówił zresztą, że wie, co musi poprawić, aby już za chwilę szło mu lepiej na skoczki. Wspominał o konkretnych detalach, nad którymi powinien pracować. Niestety jednak dobra wola nie wystarczyła do tego, aby zabłysnąć na miarę talentu. O ile z sobotniego startu Stoch jeszcze może być w miarę zadowolony, skoro zajął 8. miejsce, o tyle niedzielny był dla niego fatalny.

18 grudnia lider polskiej kadry był bliski wyrównania swojego najgorszego wyniki z obecnego sezonu. W Titisee-Neustadt był 40., tym razem zajął jedną lokatę wyżej. Osiągnięcie 117,5 metra oraz uzbieranie zaledwie 101,8 punktu naturalnie nie pozwoliło mu awansować do drugiej serii. Dla porównania Dawid Kubacki, który wygrał konkurs, lądował na 141,5 i 135,5 metrze, a łącznie otrzymał 300,4 punktu.

Kazimierz Długopolski martwi się o Kamila Stocha

Nic dziwnego, że dyspozycja Stocha budzi wątpliwości. – Martwię się o Kamila Stocha, bo on w porównaniu do dwóch pozostałych liderów nie może ustabilizować formy – stwierdził Kazimierz Długopolski w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl. Według niego kluczem do dobrej dyspozycji lider naszej kadry jest… Głowa.

– Psychika może mieć duże znaczenie. Znamy ambicje Kamila, więc drugi konkurs poza trzydziestką może mu rodzić wiele pytań. Trudno będzie mu ustabilizować formę na wysokim poziomie. Jeśli to w ogóle nastąpi, to raczej w drugiej części sezonu – podsumował znany trener.

