Thomas Thurnbichler szczerze o Dawidzie Kubackim. Polacy dumni

Dawid Kubacki nie przestaje zaskakiwać. 32-letni skoczek wygrał kolejne zawody Pucharu Świata i przystąpi do nadchodzącego Turnieju Czterech Skoczni jako faworyt do zwycięstwa. W niedzielnych zawodach w Engelbergu Polak oddał skoki na odległość 141,5 oraz 135,5 metra, co wystarczyło do osiągnięcia kolejnego triumfu i umocnieniu się na pozycji lidera. Thomas Thurnbichler nie ukrywał dumy z postawy swojego zawodnika i powiedział kilka słów o Piotrze Żyle, który oddał dwa równe skoki.

Thomas Thurnbichler ocenił postawę Dawida Kubackiego

Austriacki szkoleniowiec nie pierwszy raz miał okazję pochwalić wyczyn Dawida Kubackiego. Austriak był pod wielkim wrażeniem tego, co pokazał jego podopieczny w Engelbergu.

– W pierwszej serii oddał naprawdę dobry skok. Drugi? Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem jeszcze tego dokładnie, bo szybko musiałem zejść ze skoczni, ale wyglądał na nieco spóźniony – powiedział Thomas Thurnbichler dla skijumping.pl.

Thomas Thurnbichler o Piotrze Żyle: Lepiej spisał się w niedzielę

Piotr Żyła poza Dawidem Kubackim był jedynym Polakiem, któremu udało się zakwalifikować do drugiej serii zawodów. „Wiewiór” tym razem znalazł się poza podium, a konkretnie na piątym miejscu. Jego skoki także podobały się Thomasowi Thurnbichlerowi.

– Oddał naprawdę dobry skok. Nad bulą były nieco trudniejsze warunki, ale spisał się w nich perfekcyjnie. Stracił podium za sprawą braku telemarku w pierwszej serii. Muszę jednak przyznać, że niedzielne skoki Piotrka były lepsze od sobotnich – zauważył Austriak.