Oni triumfowali w poprzednich Turniejach Czterech Skoczni. Kubacki może do nich dołączyć

W trakcie tegorocznego Pucharu Świata mamy do czynienia z rozbłyskiem formy Dawida Kubackiego. 32-latek już czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, czym pobił swój indywidualny rekord oraz zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Tuż za nim plasują się Anze Lanisek, Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud. Na piątym miejscu jest Piotr Żyła. Każdy z wymienionych zalicza się do grona faworytów do ostatecznego triumfu w 77. Turnieju Czterech Skoczni.

Trzykrotny zwycięzca zawodów, Kamil Stoch w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań, dlatego niestawiany jest w gronie faworytów. Przypomnijmy, kto najwięcej razy stawał na podium w zawodach (klasyfikacja liczona jest pod względem największej ilości zdobytych złotych medali).

Oni najwięcej razy stawali na podium Turnieju Czterech Skoczni. Miejsca od 1 do 5

1. Janne Ahonen

Urodzony 11 maja 1977 roku fiński skoczek jest bezapelacyjnie największą legendą Turnieju Czterech Skoczni. Emerytowany już skoczek, który za swojej kariery, poza doskonałymi skokami, słynął także z „kamiennej twarzy”, aż pięć razy triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Po raz pierwszy dokonał tego w sezonie 1998/99, następnie odpowiednio: 2002/03, 2004/05, 2005/06 (ex-aequo z Jakubem Jandą) i 2007/08. Ponadto dwa razy zajął trzecie miejsce: 1994/95 i 1997/98, a także trzykrotnie był drugi: 1999/00, 2000/01 i 2009/10. Łącznie daje to aż 10 medali.

2. Jens Weißflog

Legendarny niemiecki skoczek przez wiele lat okupował pierwszą pozycję w klasyfikacji skoczków, którzy najwięcej razy stawali na najwyższym stopniu podium Turnieju Czterech Skoczni. Weißflog dokonał tej sztuki 4 razy: 1983/94, 1984/85, 1990/91 i 1995/96. Tyle samo razy zajmował drugie miejsce: 1982/83, 1987/88, 1988/89 i 1993/94. Natomiast na trzecim stopniu podium stanął raz w sezonie 1989/90. Niemiec zgarnął 9 medali.

3. Bjorn Wirkola

Jedna z największych legend norweskich skoków narciarskich, która następnie była... piłkarzem. W Turnieju Czterech Skoczni triumfował trzykrotnie i jest jedynym skoczkiem w historii całego turnieju, który wygrał go trzy razy z rzędu: 1966/67, 1967/68 i 1968/69. Srebrny medal założono mu na szyję dwukrotnie: 1964/65 i 1969/70 i raz brązowy (1965/66). Norwegowi udało się zgarnąć 6 medali.

4. Kamil Stoch i Helmut Recknagel

Nasza duma narodowa trzykrotnie znalazła się na podium TCS i za każdym razem był to najwyższy stopień. Kamil Stoch dokonał tego w sezonach 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Z kolei legendarny Helmut Recknagel po raz pierwszy stanął na podium w sezonie 1957/58, następnie 1958/59 i po raz ostatni 1960/61. Obaj skoczkowie zgarnęli po trzy medale.

5. Matti Nykanen

Kolejny fiński skoczek na niniejszej liście, który przed erą Janne Ahonena uchodził za największego w Fina w historii tej dyscypliny. Nykanen dwa razy triumfował w Turnieju Czterech Skoczni: 1982/83, 1987/88, tyle samo razy stawał na drugim stopniu podium: 1984/85 i 1988/89 (ex-aequo z Jensem Weißflogiem), a także raz był trzeci (1983/84). Łącznie zgarnął pięć medali.

Oni najwięcej razy stawali na podium Turnieju Czterech Skoczni. Miejsca od 6 do 10

6. Andreas Goldberger i Gregor Schlierenzauer

Obaj Austriacy są tak samo utytułowani w omawianych zawodach. Panowie dwukrotnie zdobywali złote medale, raz srebrny i raz brązowy. „Goldie” stawał na najwyższym stopniu podium w latach: 1992/93 i 1994/95. Na drugim stanął w 1996/97 i na trzecim w 1993/94. Schlierenzauerowi złoto zdobywał w latach: 2011/12 i 2012/13, srebro w sezonie 2006/07, a brąz w 2008/09. Jak łatwo policzyć, Panowie zdobyli po 4 medale.

7. Jochen Danneberg

Niemiecki skoczek dwa razy triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Miało to miejsce w sezonach 1975/76 i 1976/77. Zdobył także brązowy medal dwa lata później w kampanii 1978/79. W swoim dorobku łącznie ma trzy medale.

8. Veikko Kankkonen, Hubert Neuper, Ernst Vettori, Ryoyu Kobayashi

Każdemu z wymienionych skoczków udało się dwukrotnie triumfować w Turniejach Czterech Skoczni. Veikko Kankkonen dokonał tego w sezonach: 1963/64 i 1965/66. Hubert Neuper (Austria) wzniósł Złotego Orła w latach: 1979/80 i 1980/81. Jego rodak Ernst Vettori stawał na najwyższym stopniu podium w kampaniach 1985/86, natomiast Japończyk Ryoyu Kobayashi jest triumfatorem poprzedniego TCS (2021/22), a pierwszy raz wygrał w sezonie 2018/19.

9. Thomas Morgernstern

Jeden z najpopularniejszych austriackich skoczków pierwszego dziesięciolecia XXI w. „Morgie” zdobył łącznie 5 medali Turnieju Czterech Skoczni, z czego jeden był złoty (2010/11), trzy srebrne (2007/08, 2011/12 i 2013/14) oraz jeden brązowy (2004/05).

10. Eino Kirjonen

Niniejszą klasyfikację zamyka fiński skoczek, który jako jedyny w tym zestawieniu już nie żyje. Zmarł 21 sierpnia 1988 roku. Legendarny Fin cztery razy stawał na podium Turnieju Czterech Skoczni. Raz był pierwszy (1961/62) i trzykrotnie drugi: (1953/54, 1954/55 oraz 1956/57).

