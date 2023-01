Tu leży przyczyna problemów Stocha. Były trener zauważył kłopot

W ostatnich dniach Kamil Stoch walczył z infekcją, która mogła wykluczyć go z zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Na szczęście dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli wyzdrowiał i zobaczyliśmy go już w trakcie treningu przed kwalifikacjami do konkursu indywidualnego. W zawodach drużynowych oddał skoki na odległość 134 i 128 m, czym bardzo przyczynił się do zdobycia drugiego miejsca przez naszą reprezentację. Polak walczy o swoją najlepszą formę i, mimo że jest coraz bliżej, to wciąż widać jego kłopoty na skoczni.

Były trener wskazał przyczynę problemów Kamila Stocha

Obecnie Kamil Stoch zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a w zakończonym niedawno Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na piątej pozycji. Obecny sezon 35-letniego mistrza skoków narciarskich jest znacznie lepszy w jego wykonaniu niż poprzedni. Mimo tego, były trener skoków, Kazimierz Długopolski wciąż widzi kłopoty w skokach Stocha i wie, gdzie leży ich przyczyna.

– Kamilowi od początku sezonu brakuje stabilizacji. Pojedyncze skoki ma świetne, ale często nie jest w stanie oddać dwóch równych, takich samych. W sobotę było podobnie. Myślę, że nie ze względu na chorobę, bo patrząc na niego i jego niektóre próby można było łatwo dojść do wniosku, iż infekcja już za nim. Uważam, że Kamil przegrywa konkursy w głowie – powiedział w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

O której dziś skoki w Zakopanem? Transmisja TV i online

Dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem odbędzie się o godz. 16:00. Transmisję na żywo będziecie można oglądać na żywo na antenie TVP 1, TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport, a także platformie Smart TV.

Czytaj też:

Polacy pokazali klasę w Zakopanem! Szaleństwo pod Wielką KrokwiąCzytaj też:

Szczere wyznanie Thurnbichlera po zawodach w Zakopanem. „Miałem gęsią skórkę”