Takiej sytuacji w skokach jeszcze nie było. Sędziowie musieli reagować

Podczas pierwszej serii treningowej przed eliminacjami do konkursu głównego w Bad Mitterndorf doszło do zaskakującej sytuacji. Sędziowie musieli obniżyć belkę aż o kilkanaście pozycji. To prawdopodobnie pierwszy raz w historii tej dyscypliny, kiedy musiało dojść do tak wyraźnej różnicy. Ponadto kapitalną dyspozycją wykazał się Dawid Kubacki.

W pierwszej serii treningowej w Bad Mitterndorf najlepszy okazał się Stefan Kraft. Reprezentant Austrii oddał skok na odległość 241 m, zdobywając 230,5 punktu. Na drugim miejscu uplasował się Halvor Egner Granerud, który skoczył 238,5 m i przegrał z Austriakiem o pół punktu. Ostatni stopień podium należał do Dawida Kubackiego. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wylądował na 225 metrze. Najdalszy skok oddał reprezentant Słowenii Ziga Jelar. Skoczek startował z 9. platformy i osiągnął aż 247,5 m. Piotr Żyła był 9. (211,5 m), Kamil Stoch 13. (198,5 m), Jakub Wolny 21. (225 m), a Aleksander Zniszczoł 27. (211,5 m). Jednak to nie odległości wywołały największe zaskoczenie wśród oglądających. Sędziowie musieli podjąć trudną, aczkolwiek konieczną decyzję. Sędziowie obniżyli belkę startową o kilkanaście pozycji Pogoda w Bad Mitterndorf nie jest najgorsza, jednak wiatr co chwila zmienia swój kierunek. W tym celu sędziowie musieli reagować i regularnie obniżali i zwiększali poziom platformy startowej. Dla porównania, Kubacki i Granerud startowali z 4. poziomu, a Domen Prevc z 11. Jednak to nie największa różnica, jaką odnotowano. Reprezentant Czech Filip Sakala oddał skok z... 18 pozycji belki startowej. Oznacza to, że prawdopodobnie byliśmy świadkami największej różnicy w historii skoków narciarskich. Wspomniany Czech osiągnął prędkość najazdową 100,8 km/h, a Timi Zajc, który, podobnie jak Granerud i Kubacki startował z 4. belki, 94,5 km/h. twitter Przed nami druga seria treningowa, a o 12:45 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu głównego w Bad Mitterndorf. Czytaj też:

Decyzja Thomasa Thurnbichlera wywołała zaskoczenie. Teraz się tłumaczyCzytaj też:

Polskie „Orły” dziś będą fruwać daleko. Transmisja z Bad Mitterndorf w TV i online