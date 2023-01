Co się z nimi dzieje? W niedzielę w Bad Mitterndorf dobrze skakał tylko jeden Polak

Skocznia Kulm w Bad Mitterndorf nie była łaskawa dla Biało-Czerwonych. Tylko jeden z nich spisał się na miarę swoich możliwości, choć i tak może odczuwać niedosyt, bo nie ustrzegł się błędu. Mowa o Piotrze Żyle. Co do pozostałych liderów naszej kadry trzeba postawić sobie ważne pytanie – co się dzieje?

Skoki narciarskie w Bad Mitterndorf. Czterech Polaków z awansem

Kwalifikacje w wykonaniu Polaków były nieco lepsze niż sobotnie starty. Niestety znów nie dla wszystkich – ponownie do głównego konkursu nie awansował Jakub Wolny. Skończył on rywalizację na 44. miejscu z wynikiem 192,5 metra oraz notą 166,1. Do zawodów przeszło zaledwie 40 skoczków. W tej części rywalizacji znów najlepszy był Piotr Żyła. On zakończył eliminację na trzecim miejscu. Dawid Kubacki był szósty, Aleksander Zniszczoł piętnasty, a Kamil Stoch siedemnasty.

Mimo że dzisiejsze warunki na Kulm były o niebo lepsze niż w sobotę, podczas pierwszej serii nie brakowało niespodzianek. Za taką należy uznać fakt, że do drugiej serii nie awansowali Constantin Schmid czy Clemens Leitner, a w ich miejsce przeszli Jewhen Marusiak i Niko Kytosaho.

Piotr Żyła najlepszy po pierwszej serii skoków narciarskich w Bad Mitterndorf

Niedługo potem startował Aleksander Zniszczoł. Odległość 212 metrów i nota 192 pozwoliła mu przejść do drugiej serii bez problemów. Podobny wynik uzyskał też Kamil Stoch – 216 metrów i 196,6 punktu.

Tuż przed startem Dawida Kubackiego obniżono belkę, ale samo to nie powinno być usprawiedliwieniem przeciętnego skoku, który oddał obecny wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dystans 214,5 metra oraz nota 199,2 to nie był wynik, który mógłby pozwolić na walkę o najwyższe lokaty. Piotr Żyła znów spisał się najlepiej z Biało-Czerwonych, lecz dostał niskie noty. Z dystansem 220 metrów i oceną 216,6 był piąty po pierwszej serii. Na półmetku trzy pierwsze miejsca (od góry patrząc) zajęli Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft i Timi Zajc.

Wyniki skoków narciarskich w Bad Mitterndorf. Piotr Żyła w czołówce

Niestety w drugiej części konkursu Aleksander Zniszczoł nie wypadł nawet tak dobrze co przy pierwszej próbie. 208,5 metra i łączna nota 374 to jednak wynik, na który nie powinien narzekać, biorąc pod uwagę, jak szło mu w pierwszej połowie zimowego sezonu. Kamil Stoch pofrunął o metr bliżej i uzbierał 378,3 punktu. Obaj uplasowali się więc w drugiej połowie finałowej trzydziestki.

Tuż po skoczku z Zębu na belce pojawił się Dawid Kubacki, którego mocno zniosło do prawej strony. Identyczny wynik jak ten Zniszczoła sprawił, że sędziowie ocenili go nisko. Łącznie otrzymał 379,6 „oczka”, więc osunął się w klasyfikacji ogólnej niedzielnego konkursu. Najlepiej ze wszystkich Biało-Czerwonych wypadł Piotr Żyła. Pofrunął na 220. metr, aczkolwiek zachwiał się nieco przy lądowaniu, z czego sam był ewidentnie niezadowolony. Na podium niestety się nie załapał. Konkurs – już niemal tradycyjnie – wygrał Halvor Egner Granerud.

Czytaj też:

Thomas Thurnbichler twierdzi, że sędziowie robią to celowo. Intrygująca tezaCzytaj też:

Banalny QUIZ o polskich skokach narciarskich. 10/10 to obowiązek!