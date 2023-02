Granerud podbił Willingen! Przewaga nad Kubackim rośnie

Niefortunnym „bohaterem” piątkowego mikstu na skoczni w Willingen była pogoda. Skoczkowie odbyli tylko jedną rundę treningową, a drużynowe zmagania zakończyły się po debiutanckiej serii i górą byli Norwegowie. Kwalifikacje musiały zostać przeniesione na następny dzień. Thomas Thurnbichler wydelegował do nich: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego.

Tylko ostatni z wymienionych Polaków nie zdołał zakwalifikować się do pierwszej serii konkursu indywidualnego. Najlepszym był Dawid Kubacki, który zajął czwarte miejsce. Zwyciężył Markus Eisenbichler, a tym, co szczególnie może cieszyć polskich kibiców skoków narciarskich, był fakt, iż Polak był wyżej od Halvora Egnera Graneruda.

Halvor Egner Granerud bezkonkurencyjny w pierwszej serii

Pierwszym z biało-czerwonych, który znalazł się na belce startowej pierwszej serii konkursu w Willingen był Aleksander Zniszczoł. 28-letni Polak trafił na bardzo dobre warunki i osiągnął aż 139,5 m, przegrywając zaledwie o 0,1 punktu z prowadzącym wówczas Bendikiem Jakobsenem Hegglim. Paweł Wąsek wystartował po kilku minutach i spisał się nieco słabiej, jednak wcale nie najgorzej. Osiągnął 132 m i zakwalifikował się do serii finałowej.

Warunki pogodowe na skoczni Mühlenkopfschanze były bardzo przyzwoite, a sędziowie nie musieli rotować wysokością platformy najazdowej skoczków. Dużą niespodzianką był słaby skok Norwega Daniela Andre Tandego, który skoczył zaledwie 121 m i nie zakwalifikował się do czołowej 30. Kamil Stoch, który zajął 24. miejsce w kwalifikacjach, skoczył 127 m, co dało mu kwalifikację do drugiej serii, ale z nie najwyższej pozycji. Natomiast Piotr Żyła znacznie poprawił swój wynik z kwalifikacji, gdzie uplasował się tuż za Kamilem Stochem.

35-latek wylądował na 137 m i otrzymał przyzwoite noty. Bardzo dobrze spisał się także Stefan Kraft. Austriak skoczył metr dalej od Polaka i objął prowadzenie, jednak nie na długo, gdyż Anze Lanisek skoczył... 150 m i wyprzedził go o aż 18,8 punktu. Wiatr wiał pod narty, co wykorzystał także Dawid Kubacki. Polak osiągnął 147 m i uplasował się za Słoweńcem o 7,2 punktu.

Lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud zajął 7. miejsce w kwalifikacjach, a w pierwszej serii skakał z obniżonej o jedną pozycję belki, jednak nie przeszkodziło mu to w objęciu prowadzenia. Skoczył 149,5 m i wyprzedził drugiego Anze Laniska o 5,8 punktu, a Dawida Kubackiego aż o 13.

Wyniki polskich skoczków po 1. serii:

3. Kubacki – 147 m,

11. Żyła – 137 m,

17. Zniszczoł – 139,5 m,

21. Wąsek – 132 m,

26. Stoch – 127 m.

Gigantyczny awans Piotra Żyły i podium Dawida Kubackiego

Kamil Stoch niestety nie poprawił swojej odległości z pierwszej serii. Osiągnął dokładnie tyle samo, czyli 127 m, co już oznaczało, że nie zdobędzie pokaźnej ilości punktów po dzisiejszym konkursie. Wiatr zmienił swój kierunek, co można było odczuć podczas skoku Pawła Wąska. Polak skoczył aż o 10 m mniej niż w pierwszej serii i nie udało mu się objąć prowadzenia.

Aleksander Zniszczoł również nie potrafił przebić się przez niekorzystne warunki wietrzne. 28-latek skoczył 119 m, co dało mu nawet niższą pozycję niż te, które osiągnęli Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Natomiast zdecydowanie lepiej spisał się Piotr Żyła, który mimo wciąż nie najlepszych warunków wietrznych poprawił swój skok z pierwszej serii o metr i objął prowadzenie, „wskakując” do pierwszej dziesiątki zawodów.

„Wiewiór” okazał się zdecydowanie lepszy nawet od 4. po pierwszej serii Stefana Krafta, który skoczył zaledwie 131,5 m. Dopiero Dawid Kubacki zdołał wyprzedzić kolegę z reprezentacji i osiągnął 137 m, a co za tym idzie, kolejne podium. Anze Lanisek poprawił wynik Polaka, lądując o metr dalej i w konsekwencji wyprzedzając go. Natomiast Halvor Egner Granerud ponownie pokazał klasę i zwyciężył, skacząc tyle samo, ile Słoweniec.

Wyniki polskich skoczków po 2. serii:

3. Kubacki – 137 m

4. Żyła – 138 m,

22. Wąsek – 122 m,

25. Stoch – 127 m,

27. Zniszczoł – 119 m.

