Dawid Kubacki wraca na szczyt. Oto tabela Raw Air 2023

Piątkowy prolog do sobotniego konkursu w Oslo w ramach Raw Air wygrał Dawid Kubacki, który skoczył 125 metrów, za co otrzymał 127,2 pkt. Tuż za reprezentantem Polski uplasował się Timi Zajc, który co prawda uzyskał odległość pół metra dłuższą, ale finalna nota była o 0,4 pkt niższa. Na najniższym stopniu podium stanął Stefan Kraft (112,5 metra i 122,5 pkt).

Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to z dobrej strony pokazał się Kamil Stoch, który zakończył prolog na szóstym miejscu ex aequo z Anze Laniskiem. Skoczkowie uzyskali 119,2 pkt. Niestety coś się stało z formą Piotra Żyły, który był dopiero 44. Podobnie jak „Wiewiór” rzutem na taśmę do sobotniego konkursu zakwalifikował się Jakub Wolny, który był 47. Z kolei Aleksander Zniszczoł skończył na 22. miejscu, Paweł Wąsek na 39. lokacie.

Kiepsko swoją walkę o zwycięstwo w cyklu rozpoczął lider klasyfikacji generalnej Halvor Egner Granerud. Norweg był dopiero piąty ze stratą niecałych siedmiu punktów do drugiego w Pucharze Świata Kubackiego. Tak prezentuje się tabela Raw Air po pierwszej z 18 serii.

Raw Air 2023: Klasyfikacja generalna

Lp. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Dawid Kubacki Polska 127.2

2. Timi Zajc Słowenia 126.8

3. Stefan Kraft Austria 122.5

4. Ryoyu Kobayashi Japonia 121.1

5. Halvor Egner Graneurd Norwegia 120.6

6. Kamil Stoch Polska 119.2

6. Anze Lanisek Austria 119.2

8. Johann Andre Forfang

Norwegia 118.7

9. Daniel Tschofenig

Austria 112.6

10 Clemens Aigner Austria

111.6

22. Aleksander Zniszczoł Polska 102.7 39. Paweł Wąsek Polska 91.9 44. Piotr Żyła Polska 89.8 47. Jakub Wolny Polska 89.4

Raw Air 2023 – terminarz

Sobota, (11.03):

13:40 Oslo – seria próbna (mężczyźni)

14:40 Oslo – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Niedziela (12.03):

11:15 Oslo – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

16:30 Oslo – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Poniedziałek (13.03):

18:30 Lillehammer – trening (mężczyźni)

20:30 Lillehammer – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Wtorek (14.03):

15:10 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:10 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Środa (15.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (kobiety)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (kobiety)

18:15 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

19:15 Lillehammer – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Czwartek (16.03):

15:30 Lillehammer – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Lillehammer – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Piątek (17.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

14:45 Vikersund – trening (mężczyźni)

17:00 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

Sobota (18.03):

10:00 Vikersund – trening (kobiety)

15:30 Vikersund – seria próbna (mężczyźni)

16:30 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

Niedziela (19.03):

14:30 Vikersund – kwalifikacje/prolog (mężczyźni)

16:00 Vikersund – konkurs indywidualny (mężczyźni)

