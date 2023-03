Takich urodzin chciał Dawid Kubacki! Wspaniałe loty Polaka w Oslo

W kwalifikacjach do konkursu głównego najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, który skoczył 131 m. Z Polaków najwyżej, bo na piątej lokacie uplasował się Kamil Stoch. Dawid Kubacki zajął 10 miejsce, Piotr Żyła był 23., Paweł Wąsek 29., Jakub Wolny 30., a Aleksander Zniszczoł 52., co nie dało mu kwalifikacji. W konkursie głównym zobaczyliśmy wiele dalekich skoków.

Świetny skok Pawła Wąska w pierwszej serii

Jakub Wolny szlifuje formę, co w trakcie Raw Air zostało już kilkukrotnie potwierdzone. Jego długość w pierwszej serii drugiego konkursu w Oslo wyniosła 113 m, przez co nie zdołał zakwalifikować się do drugiej serii. Skoczkowie z dolnej części klasyfikacji generalnej w większości oddawali skoki bliższe niż 120 m. Przez dłuższy czas na prowadzeniu utrzymywał się Justin Lisso, który wylądował na 124 m. Paweł Wąsek nareszcie pokazał, że stać go na dobre loty. Polak osiągnął 124 m, dzięki czemu na daną chwilę był wiceliderem i bezpośrednio awansował do drugiej serii.

Zaraz po nim na belce pojawił się Gregor Deschwanden, który osiągnął metr więcej i objął prowadzenie. Zdetronizował go dopiero Daniel Andre Tande, który oddał najdalszy na tamtą chwilę skok na odległość 128 m. Kiedy na platformie startowej pojawił się Kamil Stoch, pod skocznią w Oslo wywiązała się wrzawa. Polak znów pokazał się z przyzwoitej strony, skacząc 124,5 m, dzięki czemu zajął drugie miejsce. Zdecydowanie najlepszy dotychczas okazał się Daniel Tschofenig, który lądując na 130 m, został nowym liderem.

Piotr Żyła zanotował mały postęp, ponieważ po kiepskiej odległości w kwalifikacjach tym razem skoczył 123 m, co dało mu 15. lokatę. Zaraz po nim na belce zasiadł Stefan Kraft. Austriak oddał najdalszy skok pierwszej serii, 130,5 m, jednak przegrał ze swoim rodakiem i uplasował się na drugim miejscu. Zwycięzca pierwszego konkursu w Oslo Anze Lanisek osiągnął 126,5 m i znalazł się za Tschofenigiem i Kraftem. Dawid Kubacki poszybował 127 m, co dało mu szóste miejsce. Triumfator kwalifikacji Halvor Egner Granerud znów dał popis swojej siły, skacząc 128,5 m, co dało mu trzecią lokatę.

Miejsca Polaków:

7. Dawid Kubacki,

10. Kamil Stoch,

17. Paweł Wąsek,

19. Piotr Żyła,

41. Jakub Wolny.

Piotr Żyła znów zawiódł

Sędziowie zdecydowali, że druga seria skoków rozpocznie się z 13. belki startowej. Szybko okazało się, że to była dobra decyzja, ponieważ pierwsi zawodnicy oddali dobre skoki. Robert Johansson wylądował na 126 m, dzięki czemu objął prowadzenie, jednak nie na długo, bo Jan Hoerl skacząc tyle samo, zdetronizował go. Austriak prowadził aż do skoku Sondre Ringena, który oddał kapitalny skok na odległość 127 m. Nie popisujący się dotychczas dobrymi lotami Markus Eisenbichler tym razem poszybował na 131 m, co było najdalszym wynikiem zawodów.

Niestety w dalszym ciągu swojej dobrej formy nie potrafił znaleźć Piotr Żyła. 35-latek osiągnął zaledwie 119,5 m, co było drugą najkrótszą odległością finałowej serii. Holmenkollbakken okazało się zdecydowanie lepszym obiektem dla Pawła Wąska. 23-latek poprawił swoją odległość z pierwszej serii o 1,5 m, co dało mu trzecią lokatę za prowadzącym Eisenbichlerem i drugim Geigerem. Johann Andre Forfang znów potwierdził swoją doskonałą formę, skacząc 130 m, dzięki czemu wyprzedził dotychczasowego lidera.

Kamil Stoch wściekły po drugim skoku. Znakomity Dawid Kubacki

Dotychczasowe skoki Kamila Stocha w Raw Air nie były najgorsze, choć on sam nie był nimi usatysfakcjonowany. 35-latek w drugiej serii leciał przy bocznym wietrze, przez co skoczył tyle samo, co Piotr Żyła, czyli 119,5 m. Mimo dobrych ocen, stanowczo spadł w tabeli, a ze skoczni schodził mocno rozczarowany.

Zaraz po nim skakał Daniel Andre Tande, który osiągnął 131,5 m. Tym, co cieszyło oko polskiego kibica, był lot Dawida Kubackiego na 130 m, dzięki czemu objął prowadzenie. Timi Zajc i Manuel Fettner oddali słabsze skoki, dzięki czemu 33-latek z Nowego Targu awansował do najlepszej piątki zawodów. Anze Lanisek wyprzedził Polaka o 0,1 punktu, lądując na 128,5 m. Halvor Egner Granerud skoczył 125 m, co dało mu dopiero piątą pozycję. Stefan Kraft był jedynym skoczkiem, który dwukrotnie przekroczył barierę 130 m. W drugiej serii osiągnął 131,5 m, co dało mu zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Prowadzący po pierwszej serii Daniel Tschofenig skoczył 126 m i zajął piąte miejsce.

Miejsca Polaków:

3. Dawid Kubacki,

17. Paweł Wąsek,

19. Kamil Stoch,

24. Piotr Żyła.

