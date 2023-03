Dawid Kubacki pobił rekord Adama Małysza! Wcześniej nie osiągnął tego żaden Polak

Dawid Kubacki odniósł kolejne zwycięstwo w tym sezonie Pucharu Świata, dzięki czemu mocno poprawił swoją sytuację w klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air, gdzie zajmuje obecnie czwarte miejsce. Polak stanął na podium po raz 15., dzięki czemu poprawił rekord Adama Małysza, któremu ta sztuka udała się 14. razy, jednak dokonał tego dwukrotnie w sezonach 2000/01 i 2001/02. Za nimi znajduje się Kamil Stoch, który w kampanii 2017/18 plasował się na podium 13-krotnie.

Dawid Kubacki wierzy w triumf w Vikersund

Już wkrótce zawody Pucharu Świata w ramach cyklu Raw Air przeniosą się na skocznię mamucią w Vikersund, czyli największy obiekt do skoków narciarskich na świecie. Zaraz po zakończeniu konkursu w Lillehammer Dawid Kubacki udzielił wywiadu Krzysztofowi Skórzyńskiemu z TVN, podczas którego wyraził wielką radość ze swojego wyczynu.

– Wierzyłem w to, że się tak może skończyć. Chociaż jak widziałem, jak to tam zaczynało kręcić wiatrem na koniec tej serii, to można się było spodziewać tak naprawdę wszystkiego za progiem. Cieszę się, że zrobiłem swoją robotę. Że to, co sobie zaplanowałem na dziś po tym, wczoraj było wykonane, myślę, że przynajmniej w tych 90 procentach. To działało, był tego efekt fajny, była wreszcie prędkość w powietrzu, można było lecieć i to jest super – powiedział Dawid Kubacki, po czym dodał, że nie może doczekać się konkursu w Vikersund.

– Tam jest troszeczkę inne latanie, trochę więcej czasu w powietrzu, ale to jest to, co kochamy robić. Ja patrzę na to z uśmiechem, zwłaszcza po takim konkursie. Wierzę w swoje umiejętności i wiem, że mogę tam fajnie polatać – mówił 32-latek.

Adam Małysz zachwycony formą Dawida Kubackiego

Adam Małysz nie krył radości ze zwycięstwa Dawida Kubackiego. Czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli zauważył, że wiatr płatał figle wielu skoczkom, jednak tym razem los sprzyjał reprezentantom Polski.

– To spokój, że było tak dobrze, przy tych warunkach, które były. Loteria była bardzo duża i fajnie, że akurat nam się – w większości – poszczęściło. Przyjemnie się ogląda zawody, jak warunki są równe, a zawodnicy wygrywają tylko umiejętnościami. My natomiast mieliśmy to szczęście tym razem. Ale ten drugi skok Dawida to był skok pewny, równy, bez żadnego zawahania. Teraz łatwiej mu będzie podejść do konkursu w lotach w Vikersund – mówił przed kamerami TVN Adam Małysz.

Adam Małysz wierzy w Thomasa Thurnbichlera

Szef Polskiego Związku Narciarskiego zwrócił uwagę również na efekty pracy Thomasa Thurnbichlera. W ostatnim czasie wyniki polskiej kadry mocno się poprawiły, a Adam Małysz docenił fakt, iż mimo młodego wieku, Austriak bardzo dobrze wpływa na kadrę.

– Na pewno fajnie, że trener robi spotkania i reaguje. Szkoleniowiec może być dobrym psychologiem. Mimo że Thurnbichler jest młody, jest prawie w wieku Dawida, jest dobrym psychologiem. Zawodnicy, nawet starsi, wierzą mu i idą w to. Te gry, które on wprowadza – to zawodników trochę wyluzowuje – zaznaczył prezes PZN.

