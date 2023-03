Polak zdobył mistrzostwo świata, a potem przeżył dramat. W ostatniej chwili stracił szansę na Kryształową Kulę

Jakiś czas temu cały świat sportów zimowych mówił o sukcesie Oskara Kwiatkowskiego. Polak sięgnął po tytuł mistrza świata w gruzińskim Bakuriani. Jego triumf przyniósł nadzieje na rozwój snowboardu w Polsce, a prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz przyznał, że zrobią wszystko, by przyczynić się do popularyzacji tego sportu w naszym kraju. Tym razem 27-latek musiał przełknąć gorzki smak porażki.

Oskar Kwiatkowski stracił szansę na zdobycie Kryształowej Kuli

Finał Pucharu Świata miał być jedynie formalnością i postawieniem „kropki nad i” dla Oskara Kwiatkowskiego. Niestety zawody w Rogli skończyły się dla niego bardzo wcześnie, ponieważ nie udało mu się awansować nawet do drugiej rundy eliminacji. Wówczas stało się jasne, że nie będzie mógł pojechać w etapie pucharowym, jednak reszta zależała od jego rywali. Była chwila, w której istniała szansa, iż jeśli Mirko Felicetti znajdzie się w ćwierćfinale, to na dziewiątym miejscu uplasuje się Andreas Prommegger, który wówczas zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Austriak odpadł na etapie 1/8 finału, jednak wystarczyło mu to, żeby przeskoczyć w rankingu ogólnym Oskara Kwiatkowskiego. Tracąc 27 punktów do Polaka, w Rogli udało mi się zdobyć 29, jednak na tym nie koniec. Ostatecznie mała Kryształowa Kula powędrowała w ręce Włocha Rolanda Fischnallera, który osiągnął to dzięki zwycięstwu w wyścigu. Warto zaznaczyć, iż dokonał tego w wieku 42 lat.

Oskar Kwiatkowski wściekły po porażce

Szkoleniowiec kadry Polaków Oskar Bom zdradził, co było powodem porażki Oskara Kwiatkowskiego: – Za mocno został na przedniej nodze, złapało krawędź w momencie, kiedy już powinien wychodzić ze skrętu. Nie było szans na uratowanie sytuacji w tych warunkach – cytuje jego słowa serwis interia.pl. 27-letni snowboardzista nie chciał udzielać dłuższego komentarza: – Popełniłem błąd i tyle. Przepraszam, ale nie mam nastroju do rozmów – miał powiedzieć zainteresowany.

Aleksandra Król również nie będzie dobrze wspominała swojego występu w Rogli. Mimo awansu do TOP16 giganta Polka przegrała w ćwierćfinale z Japonką Tsubaki Miki, przez co zakończyła na szóstym miejscuw klasyfikacji generalnej. Przed zawodami miała realne szanse na podium.

