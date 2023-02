Sukcesy Kwiatkowskiego i Król przyciągną PŚ w snowboardzie do Polski? Małysz: Myślimy o tym

Ostatnie tygodnie są najlepszym potwierdzeniem, że polski snowboard przeżywa jeden z najwspanialszych okresów na przestrzeni wielu lat. W niedawno zakończonych mistrzostwach świata w gruzińskim Bakuriani 26-letni Oskar Kwiatkowski został mistrzem świata w slalomie gigancie równoległym, a w kategorii kobiet Aleksandra Król sięgnęła po brąz. Te sukcesy nie przeszły bez echa w europejskich mediach, a polskie organy zarządzające sportami zimowymi wzięły na radar możliwość organizacji wielkiej imprezy.

Adam Małysz: PZN rozważa organizację Pucharu Świata w snowboardzie

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego udzielił wywiadu dla serwisu polsatsport.pl, podczas którego zdradził, że jednym z marzeń PZN-u jest popularyzacja snowboardu w Polsce na miarę skoków narciarskich. Adam Małysz mocno docenił sukcesy Oskara Kwiatkowskiego i Aleksandry Król, ale też przyznał, że organizacja Pucharu Świata w snowboardzie w Polsce jest rozważana.

– Na pewno chcielibyśmy, aby snowboard był tak samo popularny, jak skoki. Czy to się uda, to się okaże. Zawodnicy marzą o organizacji w Polsce Pucharu Świata w snowboardzie. Poważnie się nad tym zastanawiamy. Nie jest to tania impreza i musiałaby przyciągnąć wielu kibiców, aby się kalkulowała. Wierzymy w to, że po sukcesach Oskara i Oli jesz szansa, że fani sporą grupą przybyliby również na snowboard – powiedział czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Adam Małysz: Mamy odpowiednie stoki

Szef PZN-u zapewnił, że w polskich górach istnieją odpowiednie stoki, na których snowboardziści mogliby wyczynowo uprawiać dyscyplinę. Ponadto podkreślił, że Polski Związek Narciarski jest w kontakcie z Ministerstwem Sportu oraz Polskim Funduszem Rozwoju i Polskimi Kolejami Linowymi, by zapewnić snowboardzistom i nie tylko, jak najlepsze warunki do jazdy wyczynowej w Polsce.

– Mamy stoki, na których można by przeprowadzić PŚ. U snowboardzistów nie ma aż tak wygórowanych wymogów, jak to jest u alpejczyków, więc mam nadzieję, że u nas stoki będą się może nie budowały, ale modernizowały, bo trochę ich jest (...) Byliśmy ostatnio w Ministerstwie Sportu, po to, aby ją jeszcze bardziej rozszerzyć, stworzyć jeszcze lepsze warunki dla alpejczyków i snowboardzistów. Zabiegamy o utwardzenie tras, które mamy, aby nadawały się także pod sport wyczynowy, a nie tylko amatorski – dodał Adam Małysz.

