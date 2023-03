Stefan Kraft jednoznacznie skomentował absencję Dawida Kubackiego. Jego słowa mówią wszystko

Za oficjalną przyczynę absencji Dawida Kubackiego podczas lotów w Vikersund Polski Związek Narciarski podał „przyczyny osobiste”. Decyzja o opuszczeniu konkursu na największej skoczni świata była o tyle zaskakująca, że poprzednie zawody rozgrywane w Lillehammer 32-latek z Nowego Targu wygrał i uchodził za jednego z faworytów do zwycięstwa także w kolejnych zmaganiach. Niestety stało się inaczej, jednak wycofanie się „Orła” z Nowego Targu nie przeszło bez echa.

Stefan Kraft odniósł się do decyzji Dawida Kubackiego

Za głównego faworyta do zwycięstwa lotów w Vikersund uznawało się Stefana Krafta. Z czasem te przeczucia nie okazały się mylne, ponieważ Austriak zwyciężył konkurs i dzięki temu wyprzedził Anzego Laniska w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jednocześnie bardzo zbliżył się do Dawida Kubackiego, do którego traci już zaledwie 42 punkty. Po zakończonych zawodach skoczek udzielił wywiadu dla Eurosportu, podczas którego zaznaczył, że rywalizacja, nie jest dla niego tak ważna, jak to, by Polak rozwiązał wszystkie swoje problemy i wrócił do skakania.

— To, co się stało, jest naprawdę smutne. To musi być dla niego coś niezwykle trudnego. Mogę mu tylko życzyć wszystkiego najlepszego. Tak naprawdę to nie jest ważne, kto będzie drugi, trzeci czy czwarty w ogólnej klasyfikacji na zakończenie sezonu. Jestem pewny, że walka do końca będzie wspaniała — mówił Stefan Kraft.

Kiedy Dawid Kubacki wróci do skakania?

Niestety w dalszym ciągu nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w życiu wicelidera Pucharu Świata. Mimo wszystko dochodzą głosy, że już wkrótce powinniśmy ujrzeć go z powrotem na skoczni. Tak twierdzi były prezes PZN Apoloniusz Tajner.

– Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że Dawid będzie startował w kolejnych zawodach Pucharu Świata, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej – mówił w „Sportowym Wieczorze”.

