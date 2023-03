Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich. Gdzie po Raw Air będą występować Polacy?

Sezon 2022/23 skoków narciarskich powoli dobiega końca. Do końca pozostały trzy konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Mimo to Halvor Egner Granerud może być już spokojny, bo przed niedzielnymi zawodami w Vikersund zdobył Kryształową Kulę, a wpływ na to miała decyzja o wycofaniu się Dawida Kubackiego z finałowego konkursu w ramach cyklu Raw Air.

Klasyfikacja Generalna PŚ: Dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce

Choć zwycięzcę już znamy, to wciąż trwa walka o drugą lokatę, którą zajmuje wyżej wymieniony Dawid Kubacki. Polakowi depcze po piętach Stefan Kraft, który wygrał niedzielny konkurs w Vikersund, a w całym cyklu Raw Air zajął drugie miejsce. Na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej plasuje się Anze Lanisek. Przypominamy terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2022/23.

Terminarz zawodów Pucharu Świata

Lahti (Finlandia):

25 marca – drużynowy

26 marca – indywidualny

Planica (Słowenia):

31 marca – loty, indywidualny

1 kwietnia – loty, drużynowy

2 kwietnia – loty, indywidualny

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po Raw Air Miejsce Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud

Norwegia

2058

2. Dawid Kubacki

Polska 1592

3. Stefan Kraft

Austria

1550

4. Anze Lanisek

Słowenia

1474

5. Ryoyu Kobayashi

Japonia

911

6. Piotr Żyła

Polska

895

7. Andreas Welliger

Niemcy 862

8. Daniel Tschofenig

Austria 750

9. Manuel Fettner

Austria 738

10. Timi Zajc

Słowenia 677 13. Kamil Stoch Polska

553 32. Paweł Wąsek Polska

165 35. Aleksander Zniszczoł Polska

131 48. Tomasz Pilch Polska

30 51. Jan Habdas Polska

24 56. Kacper Juroszek Polska

18 74. Stefan Hula i Maciej Kot Polska

4

