Dawid Kubacki wróci na kolejne zawody Pucharu Świata? Wymowny komentarz Thomasa Thurnbichlera

Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach Dawid Kubacki wycofał się z ostatniego konkursu w Vikersund w ramach Raw Air 2023. Ta decyzja oznaczała, że reprezentant Polski stracił szansę na podium całego cyklu oraz zagwarantowała Halvorowi Egnerowi Granerudowi Kryształową Kulę za ten sezon.

Thomas Thurnbichler jest umiarkowanie zadowolony z całego cyklu Raw Air

Jednak powód tej decyzji musiał być ważny, a Polski Związek Narciarski poinformował, że chodzi o "powody osobiste". Dziennikarze Eurosportu zdradzili, że dopytywali trenera Thomasa Thurnbichlera, czy chodziło o problemy sportowe, albo zdrowotne, ale ten zaprzeczył i prosił o uszanowanie decyzji skoczka, co reporterzy uczynili.

Po zakończeniu zawodów Thomas Thurnbichler ocenił cały cykl Raw Air 2023. Austriak przyznał, że jest w miarę zadowolony, biorąc pod uwagę wszystko to, co się działo, czyli np. chorobę Jakuba Wolnego i ostatnią decyzję wyżej wspomnianego Dawida Kubackiego.

Dawid Kubacki wróci na kolejne zawody?

Dawid Kubacki już nie ma szans na Kryształową Kulę, ale wciąż może zająć drugie miejsce w tym sezonie Pucharu Świata. Polakowi depcze po piętach Stefan Kraft, który zepsuł niedzielne świętowanie Halvorowi Egnerowi Granerudowi i zwyciężył konkurs w Vikersund.

Dzięki temu zwycięstwu Austriak odrobił sporo punktów do Polaka i obecnie traci do niego 42 pkt. By utrzymać swoją pozycję, Dawid Kubacki musi wrócić do skakania w zawodach 25 marca w fińskim Lahti.

Thomas Thurnbichler został zapytany, czy jest możliwość powrotu Dawida Kubackiego na kolejne konkursy Pucharu Świata. Austriak odpowiedział wymijająco. – Nie mam na ten moment informacji na temat sytuacji Dawida. Czy weźmie udział w konkursach w Lahti? Dowiecie się o tym tak szybko, jak to tylko możliwe – powiedział na antenie Eurosportu.

