Legenda solidaryzuje się z Dawidem Kubackim i jego żoną. Nie ma cienia wątpliwości

Gdy 19 marca Dawid Kubacki nagle wycofał się ostatniego konkursu Raw Air 2023 i wrócił do Polski, od razu było wiadomo, że stało się coś ważnego. Początkowo powody tej sytuacji pozostawały nieznane, ale następnego dnia sam skoczek wszystko wyjaśnił. Okazało się, że żona 33-latka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Całe środowisko narciarskie błyskawicznie zareagowało na tę informację. Ostatnio ciepłe słowa do Biało-Czerwonego i jego żony skierował także Wojciech Fortuna.

Żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala

„Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna. Wiem, że będzie walczyła” – napisał Kubacki na swoim Instagramie.

– Chciałbym przekazać za państwa pośrednictwem słowa wsparcia dla Dawida Kubackiego, jego żony Marty i najbliższych. Łączę się z nimi i jego rodziną w tych trudnych chwilach. Trzymam kciuki za powrót do zdrowia pani Marty. Wierzę, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze! Pani Marta ma dla kogo walczyć – powiedział Fortuna w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Wojciech Fortuna twierdzi, że Dawid Kubacki podjął jedyną słuszną decyzję

Wszystko wskazuje na to, że 33-latek nie wystąpi już w żadnym konkursie w sezonie 2022/23. Do końca rywalizacji w Pucharze Świata zostały już tylko dwa weekendy. Sam skoczek poinformował jednak, iż nie zamierza startować ani w Lahti, ani w Planicy.

Fortuna pochwalił takie podejście do sprawy. Nie dziwi się, że wicelider klasyfikacji generalnej PŚ podjął taką decyzję. – To była jedyna słuszna decyzja. Skoki narciarskie to tylko sport, który nie jest najważniejszy w życiu. I my, cała rodzina skoków narciarskich, przede wszystkim jesteśmy teraz myślami przy Dawidzie, jego żonie i córkach – dodał.

