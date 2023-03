Utytułowany skoczek nie wróci do rywalizacji. To skutek groźnego upadku

Puchar Świata w skokach narciarskich wchodzi w decydującą fazę. Wiemy już, kto w Planicy wzniesie Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej. Poprzez punkty w Vikersund i nieobecność głównego rywala, Dawida Kubackiego, mistrzem zostanie Norweg Halvor Egner Granderud. W pozostałych konkursach nie wystąpi słoweński skoczek, który lata temu świętował wielkie sukcesy.

Peter Prevc nie mógł zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Radził sobie przeciętnie w PŚ, a na MŚ w ojczyźnie nie załapał się do składu na konkurs na normalnej skoczni. Podczas treningu na dużym obiekcie doznał groźnie wyglądającego upadku. Choć widok Słoweńca mógł przerażać, to ostatecznie nie stało mu się nic poważnego. Doznał wstrząśnienia mózgu i licznych stłuczeń, które na początku zatrzymały go w szpitalu i domu, a teraz powstrzymują od udziału w końcówce sezonu. W środę Prevc ogłosił kibicom, że w zobaczą go w akcji dopiero w następnej odsłonie zmagań.

„Pozdrowienia znad morza, gdzie rany wszelkiego rodzaju szybciej się goją. Do zobaczenia następnej zimy” – napisał w poście na portalu Instagram Prevc niejako sygnalizując, że nie wróci na końcową rywalizację w Lahti i Planicy.

Sukcesy Petera Prevca w skokach narciarskich

Peter Prevc to jeden z najlepszych skoczków narciarskich minionej dekady. Słoweniec ma na koncie 23 wygrane konkursy Pucharu Świata i 57 podiów. W ubiegłym roku świętował wraz z reprezentacją narodową złoto na mistrzostwach olimpijskich w rywalizacji drużyn mieszanych. Może pochwalić się także medalami indywidualnymi wywalczonymi w Soczi.

Do historii przeszedł jego sezon 2015/2016, w którym triumfował w klasyfikacji generalnej, wygrywając aż 15 konkursów. Prevca uważa się także za świetnego lotniska, gdyż ma w dorobku złota mistrzostw świata w lotach małe kryształowe kule za wyniki na skoczniach mamucich podczas sezonu PŚ.

