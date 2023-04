Thomas Thurnbichler zaapelował do rodziny Kubackich. Wzruszające słowa Austriaka

Dawid Kubacki musiał wycofać się z ostatnich konkursów Pucharu Świata z przyczyn rodzinnych. Żona skoczka, Marta Kubacka trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych, przez co cała rodzina skoków narciarskich na chwilę wstrzymała oddech. Na szczęście po kilku dniach Polak poinformował, że stan zdrowia jego ukochanej uległ poprawie i podziękował wszystkim za okazane wsparcie. Mimo tego w ich stronę wciąż lecą ciepłe słowa.

Thomas Thurnbichler okazał wsparcie Dawidowi Kubackiemu i jego żonie

Austriacki szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich z podniesioną głową zszedł z wieżyczki trenerów na Letalnicy, ponieważ Polacy doskonale poradzili sobie zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. Już jutro, tj. 2 kwietnia skoczkowie po raz ostatni wyjdą na skocznię w trakcie bieżącego sezonu, jednak zaprezentuje się tylko finałowa trzydziestka, po której Halvor Egner Granerud odbierze Kryształową Kulę.

W przerwie pomiędzy zawodami organizatorzy postawili tablicę, na której zawodnicy i trenerzy wpisywali wyrazy wsparcia dla Dawida Kubackiego i jego żony. Zrobił to też Thomas Thurnbichler, który dodał też od siebie kilka słów do kamery.

– Dawid, naprawdę cię tutaj brakuje. Zasłużyłeś, by tu być, ale oczywiście najważniejsze jest, by twoja rodzina czuła się dobrze. Dobrze jest słyszeć pozytywne wiadomości na temat zdrowia Marty. Walczcie razem i do zobaczenia niedługo – powiedział 33-letni trener.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach 2022/23

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 430 2. Stefan Kraft Austria 420 3. Anze Lanisek Słowenia 234 4. Timi Zajc Słowenia 211 5. Piotr Żyła Polska 192 6. Domen Prevc Słowenia 197 7. Jan Hoerl Austria 168 8. Andreas Wellinger Niemcy 132 8. Ryoyu Kobayashi Japonia 132 10. Daniel Tschofenig Austria 118 13. Kamil Stoch Polska 98 19. Dawid Kubacki Polska 72 21. Aleksander Zniszczoł Polska 64 35. Paweł Wąsek Polska 7

