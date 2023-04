Oto ostateczna klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Co za sezon Polaków!

Zwycięzcą tegorocznego Pucharu Świata został Halvor Egner Granerud. Jego najpoważniejszym rywalem w walce o Kryształową Kulę był Dawid Kubacki, jednak, jak wiemy, Polak musiał wycofać się z ostatnich konkursów z przyczyn rodzinnych. Thomas Thurnbichler może powiedzieć, że to był naprawdę udany jego debiutancki sezon w roli trenera polskich skoczków. Ostateczna klasyfikacja generalna zakończonej kampanii tylko to potwierdza.

Znakomity finał sezonu 2022/23 w skokach narciarskich

Finałowy konkurs w Planicy dostarczył nam tak wielu emocji, że aż trudno to opisać. Zwycięzcą został Timi Zajc, drugie miejsce zajął Anze Lanisek, a podium zamknął Stefan Kraft, który to został triumfatorem małej Kryształowej Kuli. Polacy nie znaleźli się w czołówce, jednak Thomas Thurnbichler był bardzo dumny z ich osiągnięć. Nie ma co się temu dziwić. Piotr Żyła skoczył 241,5 m, Kamil Stoch w drugiej serii osiągnął cztery „20-stki”, a Aleksander Zniszczoł pobił swój życiowy rekord, skacząc 235,5 m.

Triumfatorem Kryształowej Kuli został Halvor Egner Granerud. Na podium uplasowali się również Stefan Kraft i Anze Lanisek, a zaraz za nimi Dawid Kubacki, którego uhonorowano zaraz po zakończeniu konkursu.

twitter

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2022/23

Pozycja Imię i nazwisko Narodowość Liczba punktów 1. Halvor Egner Granerud Norwegia 2128 2. Stefan Kraft Austria 1790 3. Anze Lanisek Słowenia 1679 4. Dawid Kubacki Polska 1592 5. Ryoyu Kobayashi Japonia 1065 6. Piotr Żyła Polska 984 7. Andreas Wellinger Niemcy 902 8. Timi Zajc Słowenia 853 9. Daniel Tschofenig Austria 851 10. Manuel Fettner Austria 755 14. Kamil Stoch Polska 608 31. Paweł Wąsek Polska 190 32. Aleksander Zniszczoł Polska 181 44. Jan Habdas Polska 48 50. Tomasz Pilch Polska 30 57. Kacper Juroszek Polska 18 78. Stefan Hula Polska 4 78. Maciej Kot Polska 4



Czytaj też:

Stefan Hula dla „Wprost”: Czasem czułem zazdrość wobec innych skoczków. Niektórzy dawno by odpuściliCzytaj też:

Thomas Thurnbichler zaapelował do rodziny Kubackich. Wzruszające słowa Austriaka