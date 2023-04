Anże Lanisek opowiada o reakcji Kubackiego na jego gest. „Dawid pokazał, że sport nie jest najważniejszy”

Dawid Kubackiod tygodni nie schodzi z nagłówków mediów. Niestety zainteresowanie nie jest związane z formą sportową Polaka, a ze stanem zdrowia jego żony. Marta Kubacka trafiła do szpitala z problemami kardiologicznymi, przez które mocno walczyła o życie. Pięknym gestem wsparcia popisał się Anże Lanisek, co nie umknęło niczyjej uwadze.

Anże Lanisek opowiada o Dawidzie Kubackim

Przed wycofaniem się Kubackiego ze startów w Vikersund i kolejnych zmagań Polak miał przewagę nad Stefanem Kraftem i Laniskiem. Austriak szybko go wyprzedził, a po świetnej formie Słoweńca również można było dojść do wniosku, że ten również znajdzie się przed brązowym medalistą MŚ w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na podium w ojczyźnie wchodził… w towarzystwie tekturowej makiety Kubackiego. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Lanisek wspomniał o łzach, które popłynęły mu w tamtym momencie. Przyznał, że wiele łączy go z Polakiem.

– Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że emocje będą tak duże. Wszystko, co zrobiłem, pochodziło z serca. To był dla mnie naprawdę piękny moment, gdy usłyszałem, że Dawid postawił miłość na pierwszym miejscu. Wyznaję podobne wartości do niego. Jest nie tylko znakomitym sportowcem, ale i świetnym człowiekiem – powiedział Lanisek.

Reakcja Kubackiego na gest słoweńskiego skoczka

Lanisek wspomniał także o reakcji Dawida Kubackiego na jego gest. Trzeci skoczek klasyfikacji generalnej PŚ przyznał, że otrzymał do Polaka piękną wiadomość oraz wspólnie zdjęcie z żoną. „Dobrze było zobaczyć, że Marta ma się lepiej” – powiedział Słoweniec.

Urodzony w Lublanie skoczek w zakończonym sezonie cieszył się nie tylko z podium klasyfikacji generalnej PŚ, ale także z trzeciego miejsca w Turnieju Czterech Skoczni i dwóch medali (złotego i brązowego) mistrzostw świata z Planicy.

