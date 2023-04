Niepokojący stan zdrowia Adama Małysza. Zdradził, dlaczego go nie było na finale Pucharu Świata

Miniony sezon Pucharu Świata w skokach był bardzo udany dla polskich skoczków. Tuż za podium swoje zmagania zakończył Dawid Kubacki, który w końcówce wycofał się ze startów. Było to spowodowane złym stanem zdrowia żony, ale na szczęście sytuacja znacznie się poprawiła i Kubaccy wrócili już do domu. Piotr Żyła uplasował się na szóstej lokacie, a Kamil Stoch zakończył na 14. pozycji ze stratą 147 punktów do 10. Manuela Fettnera.

Adama Małysza zabrakło na finale Pucharu Świata

Dawid Kubacki nie był jedynym nieobecnym na finale Pucharu Świata w Planicy. Zabrakło również Adama Małysza, który obecnie pełni funkcje prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zastąpił na tym stanowisku Apoloniusza Tajnera, który ostatnie 16 lat zajmował to stanowisko.

Ta absencja legendarnego skoczka sprawiła, że pojawiło się mnóstwo spekulacji na ten temat. Jak przypomnieli dziennikarze „Przeglądu Sportowego Onet” krążyły plotki o poważnych problemach zdrowotnych.

Adam Małysz: Jestem w trakcie badań

Przy okazji ostatniego wywiadu na łamach dziennika przedstawiciele mediów zapytali Adama Małysza o jego stan zdrowia. – Cóż, miałem problemy zdrowotne i cały czas jestem w trakcie badań, ale nie chcę o tym mówić publicznie – odparł.

To nie są pierwsze problemy zdrowotne legendarnego skoczka, co sam przyznał, ale ostatecznie o niczym więcej nie chciał informować. – Dzisiaj świat kręci się wokół nerwów i emocji. To ma wpływ na ludzi – rzucił wymijająco.

Na ogólne pytanie, czy ma czasem dość Adam Małysz odparł, że są takie chwile. – Wiem, że sobie poradzę, ale to kosztuje sporo stresu i to się odbija na zdrowiu – zakończył.

Adam Małysz od roku jest prezesem PZN

Adam Małysz od roku pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Legendarny skoczek zapytany, czy kadencja mija tak, jak się spodziewał odparł szczerze, że nawet lepiej.

– Szczerze to nawet lepiej. Bardzo się bałem i podchodziłem z dużym dystansem, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Wszystko jest w miarę poukładane, a ja daję sobie nieźle radę – zakończył.

