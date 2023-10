Thomas Thurnbichler skreślił nadzieję polskich skoków. Podał solidne argumenty

Nic na to nie wskazywało, a jednak Thomas Thurnbichler zdecydował się nie włączać Kacpra Juroszka do treningów z dorosłą kadrą skoczków narciarskich. Sprawa jest o tyle zaskakująca, że jeszcze niedawno Austriak mocno wychwalał 22-latka za jego pracę i otwarcie przyznał, że widzi w nim duży potencjał. Plany szkoleniowca polskich skoczków są nieco inne, ponieważ chce dać młodzieńcowi więcej spokoju, o czym poinformował we wspomnianym komunikacie.

Thomas Thurnbichler odłączył Kacpra Juroszka od treningów z kadrą A

Kacper Juroszek udowodnił swój potencjał w trakcie poprzedniego sezonu, osiągając przyzwoite wyniki w zawodach, w których startował. Także w Letnim Grand Prix 2023 pokazał się z bardzo dobrej strony, a podczas niedawnych mistrzostw Polski w Szczyrku zajął siódmą lokatę, wysyłając Thomasowi Thurnbichlerowi wyraźny sygnał, że jest gotów, by rywalizować z najlepszymi lotnikami na świecie. Na swoją szansę będzie musiał jeszcze poczekać, gdyż 34-letni trener przesunął go do treningów z kadrą B.

– Zdecydowaliśmy się przenieść Kacpra Juroszka do drugiej grupy treningowej. Chcemy dać mu nieco więcej spokoju i zapewnić mniej stresujące warunki przygotowań na ostatniej prostej przed zimą, co może ułatwić mu ustabilizowanie formy na skoczni, a także wykrzesanie pełni potencjału. Nie mieliśmy wątpliwości, że w jego przypadku będzie to najlepszy ruch – argumentował Austriak.

W związku z tym stało się jasne, że w kadrze A w dalszym ciągu występować będą weterani polskich skoków narciarskich. Znajdą się w niej: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Kacper Juroszek trenować będzie pod okiem Davida Jiroutka wraz z Janem Habdasem, Klemensem Murańką, Adamem Niżnikiem, Tomaszem Pilhem, Andrzejem Stękałą i Jakubem Wolnym.

