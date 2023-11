Kamil Stoch już wie, co zrobi po zakończeniu kariery. Ma konkretny plan

Wielu sportowców spełniło swoje marzenia, wygrywając trofea, zdobywając najwyższe laury oraz ogromną popularność. To wszystko przytrafiło się między innymi Kamilowi Stochowi, który teraz ma jednak inny cel w życiu. Co prawda jasno stwierdził, że jeszcze nie zamierza kończyć kariery, aczkolwiek ma już pomysł na swoją przyszłość.

Kamil Stoch wraca do formy

Kamil Stoch przyznał, że nadal zdarzają mu się takie momenty, kiedy niewiele wychodzi mu na treningu i wtedy myśli o porzuceniu kariery sportowej. Mocno go to męczy i czuje, iż wówczas ma zwyczajnie dość. Na szczęście jednak tego typu stanu nie trwają zbyt długi, bo często wystarcza mu jeden udany skok, aby ponownie dostać zastrzyk energii. – Wtedy z kolei myślę, że chciałbym to robić do końca życia – stwierdził, cytowany przez portal sportowefakty.wp.pl.

Jak przyznał Kamil Stoch, aktualnie brakuje mu jeszcze regularności, co może być pochodną jego problemów z minionego lata, gdy w Letnim Grand Prix musiał odpuścić kilka występów. Powoli jednak forma wraca i skoczek liczy, że będzie jeszcze lepiej, gdy adrenalina związana z konkursami da mu dodatkowi impuls.

W związku z faktem, iż czterokrotny medalista olimpijski ma już 37 lat – a także mając na względzie powyższy kontekst – często pojawiają się pytania o przyszłość Kamila Stocha. Konkretnie o koniec jego kariery, który zbliża się nieuchronnie. Co ciekawe jednak pochodzący z Zębu zawodnik nie ma w tym temacie absolutnie żadnych konkretnych planów. Z jego wypowiedzi wynika, iż nie postawił sobie żadnego deadline’u ani innych granic. Aktualnie skupia się na kolejnych startach i robieniu postępów, bo wciąż jest głodny zwycięstw.

Ciekawy plan Kamila Stocha

Paradoksalnie jednak mimo tego, że 37-latek nie myśli o końcu kariery, to wie, co zrobi już po ostatnim zdjęciu nart z nóg. Chodzi o zaplanowaną już dawno temu podróż dookoła świata wraz z małżonką. Ona sama niegdyś o tym wspominała, a teraz więcej w tym temacie zdradził sam sportowiec. – Brak planu jest najbardziej kuszący – powiedział.

Kamilowi Stochowi chodziło o to, iż po wielu latach, w trakcie których treningi i konkursy wyznaczały mu rytm życia, w końcu będzie mógł samemu nadać mu tempo. – Będziemy mogli po prostu wsiąść do samochodu i spontanicznie wyznaczać przystanki. W każdym miejscu chciałbym spędzać tyle czasu, ile będę miał ochotę – wyznał.

