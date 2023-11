Orlen znów idzie w skoki narciarskie. Zaskakująca inwestycja polskiego przedsiębiorstwa

Na kilka dni przed rozpoczęciem zimowego sezonu w skokach narciarskich otrzymaliśmy intrygującą wiadomość. Okazuje się, że jedno z największych polskich przedsiębiorstw postanowiło zainwestować za granicą właśnie w tę dyscyplinę sportu. Od teraz nazwa marki Orlen będzie nierozłącznie kojarzona ze skocznią w Oberstdorfie, bo to właśnie ten obiekt został objęty zaskakującym sponsoringiem.

Orlen sponsorem skoczni w Oberstdorfie

O wszystkim dowiedzieliśmy się z informacji opublikowanej w mediach społecznościowych przez Dariusza Formellę z portalu skijumping.pl. „Skocznia w Oberstdorfie w Niemczech oficjalnie stała się ORLEN Areną” – napisał na portalu X, znanym niegdyś jako Twitter. Do wpisu załączył również zdjęcie z internetowego profilu tej areny, gdzie widać już branding związany z polskim przedsiębiorstwem. Analogicznie wygląda to na stronie internetowej kompleksu, co pokazał z kolei Adam Buchol z tego samego serwisu.

Kolejne informacje w tym temacie ujawnił natomiast Luis Holuch w tym samym medium społecznościowym. „Niemiecki oddział grupy Orlen ogłosił podpisanie czteroletniego kontraktu i został nowym sponsorem tytularnym obiektu. Wcześniej nie miał on żadnego przez 19 miesięcy” – napisał na swoim profilu w serwisie X wspomniany wcześniej dziennikarz.

Nie jest żadną tajemnicą, że skocznia w Oberstdorfie jest jedną z najważniejszych spośród tych, na których zawodnicy startują w Pucharze Świata. To właśnie między innymi na niej rokrocznie odbywa się Turniej Czterech Skoczni. W nadchodzącym sezonie nie będzie inaczej – skoczkowie narciarscy zawitają na ORLEN Arenę pod koniec 2023 roku, niedługo po świętach Bożego Narodzenia i przed Sylwestrem. Konkretnie stanie się to 29 grudnia.

