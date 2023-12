Zatrważająca statystyka PŚ reprezentacji Polski skoczków. Aż trudno w to uwierzyć

Po trzech weekendach cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich polski kibic ma raczej niewiele powodów do optymizmu. Zamiast kolejnej, ciekawej kampanii z udziałem Biało-Czerwonych, okazuje się, że nasza kadra to głównie… ogony światowej czołówki. Polacy tylko z zazdrością mogli spoglądać, najpierw na popisy Austriaka Stefana Krafta (w Ruce oraz Lillehammer), a następnie Niemca Karla Geigera (w Klingenthal).

Reprezentacja Polski skoczków najgorsza od piętnastu lat

W ostatni weekend PŚ na niemieckiej skoczni najlepszym z Polaków był Piotr Żyła. „Wiewiór” był na 11. oraz 22. miejscu. Dwukrotnie zapunktował również Dawid Kubacki, zajmując 15. i 28. pozycje. Czyli daleko od tego, co Polacy potrafili pokazać np. w poprzednim sezonie pod okiem trenera Thomasa Thurnbichlera.

Dobitnie pokazuje to statystyka, którą zaprezentował Adam Bucholz ze Skijumping.pl. Obecny dorobek punktowy Polaków po sześciu pierwszych konkursach PŚ w sezonie jest najgorszy od sezonu 2008/09. Czyli praktycznie piętnastu lat. Co więcej, w poprzedniej kampanii Biało-Czerwoni mieli… najwięcej oczek, bo aż 872. Teraz? Zaledwie 113. To przepaść i kryzys, którego nie spodziewali się chyba nawet najwięksi pesymiści.

Kiedy kolejny PŚ w skokach, gdzie oglądać?

Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano w szwajcarskim Engelbergu. Początek już w najbliższy piątek (tj. 15.12), kiedy odbędzie się oficjalny trening (g. 11:00) oraz kwalifikacje (13:00) do sobotniego konkursu. Dodajmy, że to będzie ostatni weekend przed startem 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni.

Transmisje z zawodów Pucharu Świata skoków narciarskich można śledzić na antenach Eurosportu oraz w otwartym TVN. Dodatkowo transmisja live odbywa się w Playerze, jeśli szukać szans na obejrzenie treningów, kwalifikacji oraz konkursów internetowo. Kibice mogą również skorzystać z oferty Polsat Box Go, gdzie dostępne są kanały Eurosportu.

