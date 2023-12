Oto pary KO po kwalifikacjach w Ga-Pa. Przed nami wielki hit

Jedynie Maciej Kot i Paweł Wąsek nie zdołali wywalczyć kwalifikacji do konkursu głównego w Garmisch-Partenkirchen. O dużym szczęściu może mówić Piotr Żyła, który zajął ostatnie 50. miejsce, zapewniające awans do zawodów. Poza nim w zawodach ujrzymy Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego i wspomnianego Kamila Stocha. Wszyscy Biało-Czerwoni zmierzą się w bardzo ciekawych parach KO.

Oto pary KO Polaków w Garmisch-Partenkirchen

Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen zapowiada się niezwykle emocjonująco. W pierwszej serii 50 zawodników stworzy 25 par, z których awansuje 25 zwycięzców oraz 5 najlepszych z grona pokonanych. Najlepszym z Polaków w kwalifikacjach był Kamil Stoch, który zajął 22. miejsce. Oznacza to, że w pierwszej serii zmierzy się z Halvorem Egnerem Granerudem (29. miejsce), co będzie jednym z największych hitów w całym konkursie. Norweg to obrońca tytułu z 71. edycji turnieju.

Tuż za Stochem na 23. miejscu uplasował się Aleksander Zniszczoł. Jego przeciwnikiem będzie 28. w kwalifikacjach Nuko Kytosaho. Tuż za Japończykiem znalazł się Dawid Kubacki, który będzie rywalizować z Norwegiem Johannem Forfangiem (21. miejsce). Z uwagi na to, że Piotr Żyła zamknął stawkę kwalifikacyjną na 50. lokacie jego rywalem będzie zwycięzca Anze Lanisek.

Po pierwszych zawodach w Oberstdorfie w klasyfikacji generalnej TCS prowadzi Andreas Wellinger z dorobkiem 309,3 punktu. Tuż za nim plasuje się Ryoyu Kobayashi, a podium zamyka Stefan Kraft. Konkurs w Garmisch-Partenkirchen został zaplanowany na godz. 14:00 1 stycznia. Trzy dni później odbędą się zawody w Innsbrucku, a 6 stycznia Turniej Czterech Skoczni tradycyjnie zostanie zamknięty w austriackim Bischofshofen.

