Turniej Czterech Skoczni przenosi się do Austrii. Tak prezentuje się terminarz zmagań

Na półmetku Turnieju Czterech Skoczni liderem klasyfikacji generalnej jest Andreas Wellinger. Po dwóch zawodach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen ma na swoim koncie 600,7 punktu. 1,8 „oczka” traci do niego Ryoyu Kobayashi (598,9 pkt). Na najniższym stopniu podium plasuje się Stefan Kraft (575,5 pkt), który fenomenalnie rozpoczął ten sezon.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2023/24:

Niestety Biało-Czerwonym tak dobrze nie idzie. Najwyżej sklasyfikowany jest Kamil Stoch, który zajmuje 20. pozycję z 518,2 p. Trzy pozycje niżej jest Piotr Żyła (500,8 pkt). 28. i 29. lokatę zajmują Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki, 48. jest Paweł Wąsek, a 57. Maciej Kot.

1. Andreas Wellinger (Niemcy) – 600,7 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 598,9 pkt

3. Stefan Kraft (Austria) – 575,5

4. Manuel Fettner (Austria) – 568,1

5. Jan Hoerl (Austria) – 566,5 pkt

6. Anze Lanisek (Słowenia) – 562,5 pkt

7. Marius Lindvik (Norwegia) – 561,6

8. Michael Hayboeck (Austria) – 555,0 pkt

9. Peter Prevc (Słowenia) – 554,6 pkt

10. Pius Paschke (Niemcy) – 552,9 pkt

...

20. Kamil Stoch (Polska) – 518,2 pkt

23. Piotr Żyła (Polska) – 500,8 pkt

28. Aleksander Zniszczoł (Polska) – 370,3 pkt

29. Dawid Kubacki (Polska) – 366,3 pkt

48. Paweł Wąsek (Polska) – 115,6 pkt

57. Maciej Kot (Polska) – 102,4 pkt

Gdzie i kiedy odbędą się kolejne zmagania TCS?

Teraz Turniej Czterech Skoczni przeniesie się do Austrii. Najpierw najlepsi zawodnicy świata udadzą się do Innsbrucka. We wtorek 2 stycznia zaplanowano kwalifikacje, a dzień później konkurs. Zwycięzcę TCS poznamy w Bischofshofen w sobotę 6 stycznia.

Transmisje ze wszystkich kwalifikacji zostaną przeprowadzone w telewizji na kanałach Eurosportu, a online w serwisach takich jak eurosportplayer.com i player.pl. Dodatkowo każdy z konkursów będzie transmitowany przez ogólnodostępny kanał TVN.

Innsbruck (Austria)

2 stycznia, wtorek

11.15 – oficjalny trening

13.30 – kwalifikacje

3 stycznia, środa

12.00 – seria próbna

13.30 – pierwsza seria konkursowa

Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, piątek

14.15 – oficjalny trening

16.30 – kwalifikacje

6 stycznia, sobota

15.00 – seria próbna

16.30 – pierwsza seria konkursowa

Czytaj też:

Grzegorz Sobczyk dla „Wprost”: Nie byłem gotowy, by objąć polską kadrę. Dostałem kilka propozycjiCzytaj też:

Cud i zmarnowana szansa Piotra Żyły. Byłoby świetnie, gdyby nie ten jeden moment